贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口⋯她當場哭了

記者許逸群／台北報導

蕭敬騰演唱會的和音歌手來了！大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（11日）播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。贊薇對上蕭敬騰御用的和音陳瑽，不過她在演唱《你就不要想起我》絲毫不畏懼，一度唱哭場邊選手，但也因情緒太過投入，影響了後段的演出。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼贊薇的演出「唱哭」場邊選手。（圖／ETtoday）

贊薇演唱田馥甄（Hebe）的歌曲《你就不要想起我》，她一開口的聲音就令全場驚豔，充滿感情的詮釋更讓場邊選手都聽到落淚，不過疑似因情緒太過，在最後演唱的部分與導師們的期待有所落差。Ella認為贊薇的情緒太過，詢問歌詞是否跟自身的經歷有關，沒想到贊薇此時瞬間眼眶泛淚，確實因此影響了演出。

▲▼Ella一開口，贊薇立刻泛淚。（圖／ETtoday）

陳瑽是蕭敬騰在「2018世界巡迴演唱會」的和音歌手，演出徐佳瑩的《懼高症》充分展現出歌唱技巧與能力。至於贊薇的部分，蕭敬騰則認為：「今天的情緒也很好，可是我們本來期待的高潮，可能妳沒控制好，選擇了假音來唱。還是不建議這種情緒在這麼關鍵的時候產生。」最終陳瑽得到2比0的票數，贊薇落到待定區。

▲陳瑽的實力也備受肯定。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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