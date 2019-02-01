王大陸「拒演江直樹3次」！試鏡一個動作擄獲陳玉珊

記者林映妤／台北報導

陳玉珊執導，王大陸、林允主演的《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》昨（31日）舉行特映，王大陸映後現身就先自黑日前「對嘴」事件，面對網友狂酸，也笑笑說：「就說回去演戲嘛，沒有放在心上。」EQ顯然up up，不過訪問過程仍帶有「江直樹」高冷狀態，他則說：「我本來就這樣。」

▲陳柏融（左起）、陳玉珊、王大陸出席《一吻定情》映後聯訪 。（圖／記者湯興漢攝）

王大陸出席映後講感言，先拉飾演「阿金」的陳柏融出來，笑說：「他先幫我對嘴，你在前面開口、我講話。」自嘲前一天和林允表演對嘴被罵翻的新聞。其實他為了江直樹一角做了許多功課，看過原版漫畫及鄭元暢、林依晨版本戲劇，也因為要飾演天才，看了許多有關天才的電影培養狀態，還上課訓練口條。

陳玉珊透露，自己本來就很愛原著漫畫《淘氣小親親》，「3年前拍完《少女》就有人找我拍這個故事，我原本不想因為太難了，後來接下又被編劇罵，問我『為什麼要做這件事』，我也覺得沒有拍成電影的理由，但觸發我的是林允。」

▲▼陳玉珊非常喜歡林允的天然呆 。（圖／車庫娛樂提供）

陳玉珊3年前就認識林允，「她就是一個很笨、很呆、原汁原味的湘琴，她自己也說很想演這個角色，有時還會催促我劇本好了嗎？」決定請林允演出後，陳玉珊打電話給王大陸，「本來他不敢接這個角色，因為沒人覺得他像，拒絕我3次以上。其實說服他也不難啦，就問他『如果你是演員就要能駕馭角色不是嗎？』」

王大陸雖是陳玉珊御用男主角，但同樣要透過試鏡取得角色，「他談表演時是會立正坐好的，他很尊重表演，試鏡時他穿制服來，我印象最深刻的是試鏡結束他彎腰鞠躬把劇本給我，真的很像回到《少女時代》的樣子。」

王大陸坦言接下經典角色一開始壓力大，「導演2年前就給我看劇本，她很會誘導，一直說不演沒關係，聊聊劇本哪裡好，最後她要當導演又問我要不要演。接下角色後我花了半年都不工作，專心研究江直樹，網路評論都看過，但我已經演了就做好就好。」陳玉珊也表示，「我和王大陸說，你年紀不小了，我年紀也不小了，這可能是我們最後一部校園片。」

▲▼王大陸為了演出江直樹下了不少苦功 。（圖／車庫娛樂提供／記者湯興漢攝）

《一吻定情》拍攝過程相當辛苦，全片大部分在台中取景，拍攝期1個多月卻下了20幾天雨，陳玉珊無助到還想去廟裡拜拜。另外運動會那場戲，全劇組拍了4天，陳玉珊笑說：「我們2個男生王大陸、陳柏融跑兩遍就不行了，陳柏融還跑到缺氧！其他演員都是真的高中生，一不小心就跑得比他們快，我就說，不好意思，你們（高中生）可以跑慢一點但看起來很快嗎？」

至於為何找陳柏融演出阿金，陳玉珊笑說：「因為很少人長這麼帥又這麼台，我們去KTV唱歌都唱很老的廣東歌，老到有些歌只有我跟他會唱，其他人睡死。」陳柏融則苦笑：「其實我很緊張，試鏡試了兩次，後期配音時我問導演為什麼選我，是因為我試鏡演得好嗎？她說不是，是因為你很台！」

▲▼陳玉珊爆料陳柏融私下超台 。（圖／記者湯興漢攝）

《一吻定情》有許多巧思，4次吻戲都唯美浪漫，王大陸最喜歡的是和林允的「欄杆之吻」，另外林允練了台灣腔，還講台語「燒酒螺」、「歹勢」，相當可愛。其實電影初剪長達150多分鐘，陳玉珊忍痛刪了許多片段，包含上課講幹話的F班老師浩子和A班老師也有愛情線，直樹、湘琴還有教堂婚禮戲，礙於片長都刪了，「破億再拿出來給大家看看！」

《一吻定情》2月14日上映。

▲《一吻定情》浩子搞笑成亮點 。（圖／車庫娛樂提供）