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《玩命關頭9》沒有巨石強森　認了倒數開拍「還沒被通知」

記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》第9集最近消息不斷，但巨石強森（Dwayne Johnson）一直以來都不確定會不會回歸，現在他終於親口承認，因為還沒接到消息，所以應該是不會參演了。

巨石強森所飾演的路克哈柏（Luke Hobbs）首次現身《玩命關頭5》，為美國外交安全處的探員，負責追捕唐老大和布萊恩，最後反而成為成員之一，共同抵禦壞蛋，特別是和傑森史塔森（Jason Statham）擦出的火花，被電影公司相中，推出以他和傑森史塔森為主角的外傳《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》。

《玩命關頭8》。（圖／《玩命關頭8》劇照）

▲《玩命關頭8》。（圖／《玩命關頭8》劇照）

據《MTV News》報導，巨石強森表示，「一直以來的計畫都是讓《玩命關頭》宇宙持續成長和拓展，截至目前為止，我們還沒有參加第9集，而他們正準備開始拍攝，但誰知道第10集或接下來的相關作品，你永遠不會知道，因為事實上，哈柏和唐老大之間的事還沒有結束。」

巨石強森對於未來的回歸抱持樂觀態度，沒把話說死，但第9集開拍在即，他和傑森史塔森確實都沒有收到通知，這也讓不合傳聞再度發酵，尤其巨石強森和馮迪索（Vin Diesel）在拍攝第8集時，並沒有一起拍攝任何場景，不過雙方對於不合一事都沒正面回應過，讓外界霧裡看花。

《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）

▲傑森史塔森和巨石強森。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）

《玩命關頭》票房不斷刷新紀錄，除了將於8月2日上映的《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》還在拍攝中，第9、10集確定開拍外，還有以女性角色為主的外傳正在計畫中。

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玩命關頭, 巨石強森, Dwyane Johnson, 玩命關頭9

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