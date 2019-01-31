河正宇編導失敗不放棄！新片名稱公開...約李善均再合體

圖文／鏡週刊

韓國男星河正宇曾與韓國名導金基德、金容華、朴贊郁、尹鍾彬等合作，認為他們即使風格各異，卻都能感受到他們熱愛電影的心。「人要生存下來，就一定要進行全新的挑戰，我自認熱愛電影的心不輸任何人，希望能多元嘗試編劇、導演，甚至製作。」

2013年首次自編自導《繫緊你的安全帶》，就獲大阪亞洲電影節最具潛力獎，但河正宇笑稱自己是無法將拍片數據化的文科生導演，隔年自編自導自演預算高達新台幣2億元的商業片《許三觀》，便嘗到票房慘敗的滋味。

《許三觀》改編自中國大陸作家余華的小說《許三觀賣血記》，河正宇原只接演男主角，因製片之一張元錫曾擔任《繫緊你的安全帶》製片，在他提議下，河正宇才接下編導工作。「將小說內容全部呈現太難，在看過另一部余華作品改編的同名電影《活著》後，我決定將原著改編為父子親情的故事。」

一般電影分鏡劇本最多只出2版，因河正宇又演又導，於是決定先用替身試拍完40％的戲分，並以試拍為基礎寫出5版分鏡腳本。「這幾年常問自己：我已經盡力做到最完善，為什麼觀眾不愛？或許因為電影無法呈現原著中貧窮男主角對大環境的絕望感，導致改編失敗吧！」

河正宇今年將接演金容華監製的災難片《白頭山》、姜帝圭導演的《波士頓1947》及金成勳導演的《綁架》等，3年內拍片行程滿檔，但他仍強烈表達不願放棄編劇與導演的心情：「我的第三部導演作品將回歸原創，是關於媒體的故事，片名暫定《首爾時代》。作為演員，我必須把接演的作品都拍完，至少2、3年後才能專心投入拍片，但這段時間會先努力完成劇本。」

專注於表演的李善均，去年底甫拍完奉俊昊執導的《寄生蟲》，也對導演河正宇表達合作的意願：「我喜愛《繫緊你的安全帶》正經中帶搞笑的風格，很好奇他的第三部作品會如何。」河正宇除證實《首爾時代》將回歸《繫緊你的安全帶》的風格外，2人也約定再次合作。

在演藝圈工作逾15年，河正宇、李善均都對韓國諺語「別太懂事」頗有同感：「這句話有很多意義，代表著不要失去任何感覺、不能失去初心等。是職場與生活都應具備的態度，也是很棒的座右銘。」



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