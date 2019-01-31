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DC蝙蝠俠確定換人當！　「只演了2次」班艾佛列克退位

《正義聯盟》班艾佛列克（Ben Affleck）。（圖／《正義聯盟》劇照）

▲班艾佛列克不會主演《蝙蝠俠》獨立電影。（圖／《正義聯盟》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

一直以來都傳出華納兄弟影業的DC《蝙蝠俠》獨立電影，將不會由班艾佛列克（Ben Affleck）主演，現在官方確認此消息，將會重新選角，他也發文證實此事。

導演兼編劇麥特李維斯（Matt Reeves）籌備本片已經1年多，到了後期最急迫的問題，便是班艾佛列克是否回歸飾演蝙蝠俠，但據《Deadline》報導，由於故事將專注在年輕版的布魯斯韋恩，所以將另覓男主角。

班艾佛列克自2016年的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》開始飾演蝙蝠俠，也參演2017年的《正義聯盟》，如果不算《自殺突擊隊》的客串，只演了2次。

DC蝙蝠俠確定換人當「只演了2次」班艾佛列克退位。（圖／翻攝自班艾佛列克推特）

▲班艾佛列克發文證實。（圖／翻攝自班艾佛列克推特）

而粉絲期待已久的《蝙蝠俠》獨立電影，原本由他主演、執導和編劇，但最後他選擇退出導演位子，30日更在推特轉發相關新聞，證實不演蝙蝠俠，對於獨立電影仍感到興奮，不過這不代表他不再演該角色，或許之後仍有機會在非《蝙蝠俠》獨立電影中看到他的身影。

麥特李維斯先前表示，本片不會延續克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）版本的風格，會往更深的情感和黑色風格前進，但詳細劇情及細節，目前都還沒公布。《蝙蝠俠》獨立電影將於2021年6月25日在北美上映。

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蝙蝠俠, dc, 班艾佛列克, Ben Affleck, 麥特李維斯, Matt Reeves

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