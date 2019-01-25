《捍衛任務3》2分鐘預告「殺神」最殘忍一集！影后加入網友驚呆：狗也變大隻

記者林映妤／台北報導

地表最強殺神「約翰維克」3度回歸啦！《捍衛任務3：全面開戰》25日發布首支2分鐘中文預告，基努李維（Keanu Reeves）殺人伎倆再升級，繼超狂「鉛筆殺人傳說」後，這回「書本」也成了新武器，不僅如此，54歲的基哥還騎著駿馬，在紐約街頭與重機殺手部隊展開公路槍戰，搏命演出令人血脈賁張！

《捍衛任務3：全面開戰》劇情接續《捍衛任務2：殺神回歸》片尾，「殺神」約翰維克因觸犯大陸酒店中「內部不可殺人」的規定，孤立無援的情況下，遭殺手高層組織下達1400萬美金的全球通緝令！約翰維克必須設法在僅存的一個小時中逃出紐約，躲避來自各路殺手的瘋狂追殺。

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維「殺神」再度回歸啦！（圖／威視提供）

今日曝光的首支預告中，基哥再展超狂殺技，飛車追逐、火爆槍戰、近身肉搏等暴力動作場面樣樣不少，捍衛任務系列導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）也透露：「這絕對會是最殘忍、最暴力的一集，死傷人數更勝第2集！」

除了殺神照樣很殺，影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也加盟演出的全新殺手角色「蘇菲亞」，只見她攜著兩頭英挺的比利時牧羊犬霸氣現身成一大亮點，引來網友驚呼：「不愧是最強地表最強殺神系列，連狗都越來越大隻！」

預告最後可見殺神約翰維克終於不再孤軍奮戰，與蘇菲亞合力殺敵，加上兩狗帥氣助攻的畫面，更直接預告了本集不僅有精彩絕倫的動作場面，更有意想不到的人狗激戰，迫不及待看到續集故事發展！《捍衛任務3：全面開戰》5月17日台美同步上映。

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》影后荷莉貝瑞加盟。（圖／威視提供）