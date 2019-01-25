ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《捍衛任務3》2分鐘預告「殺神」最殘忍一集！影后加入網友驚呆：狗也變大隻

記者林映妤／台北報導

地表最強殺神「約翰維克」3度回歸啦！《捍衛任務3：全面開戰》25日發布首支2分鐘中文預告，基努李維（Keanu Reeves）殺人伎倆再升級，繼超狂「鉛筆殺人傳說」後，這回「書本」也成了新武器，不僅如此，54歲的基哥還騎著駿馬，在紐約街頭與重機殺手部隊展開公路槍戰，搏命演出令人血脈賁張！

《捍衛任務3：全面開戰》劇情接續《捍衛任務2：殺神回歸》片尾，「殺神」約翰維克因觸犯大陸酒店中「內部不可殺人」的規定，孤立無援的情況下，遭殺手高層組織下達1400萬美金的全球通緝令！約翰維克必須設法在僅存的一個小時中逃出紐約，躲避來自各路殺手的瘋狂追殺。

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維、荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維「殺神」再度回歸啦！（圖／威視提供）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維、荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

今日曝光的首支預告中，基哥再展超狂殺技，飛車追逐、火爆槍戰、近身肉搏等暴力動作場面樣樣不少，捍衛任務系列導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）也透露：「這絕對會是最殘忍、最暴力的一集，死傷人數更勝第2集！」

除了殺神照樣很殺，影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也加盟演出的全新殺手角色「蘇菲亞」，只見她攜著兩頭英挺的比利時牧羊犬霸氣現身成一大亮點，引來網友驚呼：「不愧是最強地表最強殺神系列，連狗都越來越大隻！」

預告最後可見殺神約翰維克終於不再孤軍奮戰，與蘇菲亞合力殺敵，加上兩狗帥氣助攻的畫面，更直接預告了本集不僅有精彩絕倫的動作場面，更有意想不到的人狗激戰，迫不及待看到續集故事發展！《捍衛任務3：全面開戰》5月17日台美同步上映。

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維、荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》影后荷莉貝瑞加盟。（圖／威視提供）

▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維、荷莉貝瑞。（圖／威視提供）

利菁證實孫生離開《麻辣》　 嘆「不爽就說不來」：為難

推薦閱讀

相隔20年串「精神者聯盟」導演拍《異裂》有信心　不怕觀眾找碴

黑寡婦熬了9年！　獨立電影2月底開拍

X教授變「叫獸」詹姆斯麥艾維變身靠「喝這個」太神奇！

奧斯卡入圍名單／漫威首度入圍最佳影片！《黑豹》改寫91年紀錄

網瘋傳「她是鋼鐵人的女兒」　《復仇者聯盟4》補拍中

2019奧斯卡入圍遺珠滿地！　3部片完全消失在名單中

《異裂》最初結局不一樣！　「最後一句話」藏暗示

最好聽的賽車劫盜片！　《玩命再劫》續集初稿劇本完成

奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0　「她未入圍影后」全球網友熱搜

《大黃蜂》洗刷變形金剛惡評！　傳要拍續集「合體柯博文」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「反射照」看傻：OMG

3年後要求婚…男星「認愛當天」炮車輾壓亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

A-升級C CUP！　白癡公主「鼓起勇氣做了」：一切都為了變更漂亮

凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

女神桃機等飛「正面盯著看」　被拍5照片…電暈男網友：太正！

《小女花不棄》床戲外洩！　林依晨哭打張彬彬「我好恨你」下一秒脫衣上床

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

馮偉衷「已受訓7次」仍被輾斃！　軍方曝光「奪命關鍵原因」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

捍衛任務, 殺神, 基努李維

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 絕美混血女星自曝「灑狗血身世」！叫了20年哥哥竟是生父
  2. 復合34年舊愛！　林青霞被爆「領證嫁了」秦漢…密友說話了
  3. Jennie、Kai證實分手！　「YG保持沈默」SM火速出面認了
  4. 謝金晶除夕墓園「團員豬哥亮」圍爐！　帶滷豬腳、滷肉飯
  5. 細看1歲女兒指甲「才發現病了」！　長輩「搶做這舉動」讓佩佩崩潰：很憂鬱
  6. 「SM虐殺妓女」背後藏精神創傷　《穿在乳頭上的洞》引爆不適
  7. 穿黑色絲襪被嫌肥　小茉莉2個月暴瘦5公斤
  8. 歐陽娜娜被小鬼「3舉動」徹底惹火　怒嗆：你真的很煩！
  9. 看完都想吃炸雞！《幸福綠皮書》到底什麼魔力？影人大推
  10. 贈獎／《樂高玩電影2》「惡搞版」超級英雄帶你飆進外太空！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366