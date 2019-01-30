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神搭檔！艾美亞當斯和克里斯汀貝爾有「三度巧合」

記者林映妤／台北報導

艾美亞當斯（Amy Adams）以《為副不仁》第6度入圍奧斯卡，這次她飾演「美國前第二夫人」琳恩錢尼，與克里斯汀貝爾（Christian Bale）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）、史提夫卡爾（Steve Carell）等黃金卡司對戲，演員一字排開都是拿過小金人或被提名過的陣容！

《為副不仁》描述美國史上最有權勢副總統錢尼生平故事，除了克里斯汀貝爾「增肥」飾演迪克錢尼，山姆洛克威爾也「易容」演出美國前總統小布希，史提夫卡爾同樣髮線往後移，飾演前美國國防部長唐納倫斯斐，每位大明星幾乎都認不出本來的面貌！

▲▼《為副不仁》克里斯汀貝爾、艾美亞當斯、山姆洛克威爾、史提夫卡爾。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《為副不仁》克里斯汀貝爾、艾美亞當斯已經三度合作。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《為副不仁》克里斯汀貝爾、艾美亞當斯、山姆洛克威爾、史提夫卡爾。（圖／車庫娛樂提供）

其實艾美亞當斯2006年就以《妙媳婦見公婆》首次入圍奧斯卡最佳女配角，不過要到隔年演出《曼哈頓奇緣》才大放異彩獲得全球知名度。2009、2011、2013年她分別以《誘．惑》、《燃燒鬥魂》、《世紀教主》三度入圍奧斯卡最佳女配角，2014年則以《瞞天大佈局》首次入圍奧斯卡影后。

有趣的是，繼《燃燒鬥魂》、《瞞天大佈局》後，《為副不仁》是艾美亞當斯第3次與克里斯汀貝爾同台演出，而後者在這三片也全都入圍奧斯卡，更憑《燃燒鬥魂》拿下奧斯卡最佳男配角！2人可以說是最合作無間、相互輝映的銀幕搭檔了。

另外山姆洛克威爾去年才以《意外》首度入圍奧斯卡就拿下最佳男配角，今年再度連莊入圍，將尋求衛冕最佳男配角獎項。《為副不仁》入圍本屆奧斯卡8項大獎，2月27日上映。

▲▼《為副不仁》克里斯汀貝爾、艾美亞當斯、山姆洛克威爾、史提夫卡爾。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《為副不仁》山姆洛克威爾、史提夫卡爾。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《為副不仁》克里斯汀貝爾、艾美亞當斯、山姆洛克威爾、史提夫卡爾。（圖／車庫娛樂提供）

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為副不仁, 克里斯汀貝爾, 艾美亞當斯

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