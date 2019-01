奧斯卡驚爆「大小眼」！3首原創歌曲表演被砍業界怒了

記者林映妤/綜合報導

第91屆奧斯卡風波不斷,除了主持人選遲遲沒下文,權威外媒《Variety》又獨家爆出取得影藝學院內部消息,表示典禮中只有2首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲有機會上台表演,就是《一個巨星的誕生》的《Shallow》與《黑豹》的《All The Stars》。

觀眾無緣看到的其他3首「遺珠」,則分別是《愛.滿人間》艾蜜莉布朗(Emily Blunt)演唱的《The Place Where Lost Things Go》、《RBG:不恐龍大法官》珍妮佛哈德森(Jennifer Hudson)的《I'll Fight》以及《西部老巴的故事》威力華生(Willie Watson)、蒂姆布雷克尼爾森(Tim Blake Nelson)的《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》。

▲▼傳出奧斯卡頒獎典禮上只有《一個巨星的誕生》、《黑豹》入圍歌曲有機會表演。(圖/華納兄弟提供/《黑豹》劇照)

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、女神卡卡(Lady Gaga)演唱的《Shallow》一直是獎季熱門歌曲,電影中不僅唱出追夢與陷入愛情的甜蜜,對比結局更是催淚滿點,該首歌曲已經先在金球獎先馳得點;至於《All The Stars》由肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)與師妹SZA合唱,在YouTube已近2億瀏覽率,相當驚人。

對於其他3首歌沒有機會在奧斯卡上演出,「大小眼」行徑顯然引起影壇、樂壇不少人士不滿,《愛‧滿人間》演出點燈工人,同時也是知名作曲家的林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)就在推特上表示:「我第一次熬夜看奧斯卡是因為《小美人魚》,因為我愛這部電影,更因為這首歌會在典禮上演出。如果(新聞)是真的,《愛‧滿人間》的歌曲無法演出,那真的非常令人失望。沒主持人又沒音樂?套句肯卓克拉瑪的話:該死!」

▲▼不少人也十分希望聽見艾蜜莉布朗的美聲。(圖/《愛‧滿人間》預告)

5首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲到底會不會有所「取捨」?影藝學院目前僅表示一切尚未定案,沒承認也沒否認這項消息。