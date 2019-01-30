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奧斯卡驚爆「大小眼」！3首原創歌曲表演被砍業界怒了

記者林映妤／綜合報導

第91屆奧斯卡風波不斷，除了主持人選遲遲沒下文，權威外媒《Variety》又獨家爆出取得影藝學院內部消息，表示典禮中只有2首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲有機會上台表演，就是《一個巨星的誕生》的《Shallow》與《黑豹》的《All The Stars》。

觀眾無緣看到的其他3首「遺珠」，則分別是《愛．滿人間》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）演唱的《The Place Where Lost Things Go》、《RBG：不恐龍大法官》珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）的《I'll Fight》以及《西部老巴的故事》威力華生（Willie Watson）、蒂姆布雷克尼爾森（Tim Blake Nelson）的《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》。

▲▼ 一個巨星的誕生。（圖／華納兄弟提供）

▲▼傳出奧斯卡頒獎典禮上只有《一個巨星的誕生》、《黑豹》入圍歌曲有機會表演。（圖／華納兄弟提供／《黑豹》劇照）

「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）。（圖／《黑豹》劇照）

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、女神卡卡（Lady Gaga）演唱的《Shallow》一直是獎季熱門歌曲，電影中不僅唱出追夢與陷入愛情的甜蜜，對比結局更是催淚滿點，該首歌曲已經先在金球獎先馳得點；至於《All The Stars》由肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）與師妹SZA合唱，在YouTube已近2億瀏覽率，相當驚人。

對於其他3首歌沒有機會在奧斯卡上演出，「大小眼」行徑顯然引起影壇、樂壇不少人士不滿，《愛‧滿人間》演出點燈工人，同時也是知名作曲家的林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）就在推特上表示：「我第一次熬夜看奧斯卡是因為《小美人魚》，因為我愛這部電影，更因為這首歌會在典禮上演出。如果（新聞）是真的，《愛‧滿人間》的歌曲無法演出，那真的非常令人失望。沒主持人又沒音樂？套句肯卓克拉瑪的話：該死！」

▲▼愛‧滿人間。（圖／imdb）

▲▼不少人也十分希望聽見艾蜜莉布朗的美聲。（圖／《愛‧滿人間》預告）

▲▼愛‧滿人間。（圖／imdb）

5首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲到底會不會有所「取捨」？影藝學院目前僅表示一切尚未定案，沒承認也沒否認這項消息。

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