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美版爺孫戀！克林伊斯威特爆戀情「差65歲比女兒還小」

克林伊斯威特（Clint Eastwood）和Noor Alfallah。（圖／CFP、翻攝自Noor Alfallah IG）

▲克林伊斯威特和23歲製作人傳緋聞。（圖／CFP、翻攝自Noor Alfallah IG）

記者許瑞麟／綜合報導

美國知名導演和演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）傳出新戀情，現年88歲的他被拍到和一名23歲的女製作人Noor Alfallah約會，相差65歲的2人宛如「美版爺孫戀」。

據《每日郵報》報導，克林伊斯威特28日和Noor Alfallah一同離開一間餐廳，他開著車載女方離去。對此，Noor Alfallah否認正在和克林伊斯威特交往中，堅稱只是朋友，沒有進一步的關係，當天她的父母也有在場。

但外媒的爆料有其原因，Noor Alfallah一直以來似乎都偏愛年紀較大的男人，前男友名單包括57歲的億萬富翁Nicolas Berggruen，以及75歲的滾石樂團成員米克傑格（Mick Jagger）。

Clint Eastwood Scott Eastwood。（圖／翻攝自IG）

▲克林伊斯威特和兒子史考特伊斯威特。（圖／翻攝自IG）

克林伊斯威特有過2段婚姻，育有8個孩子，最知名的便是兒子史考特伊斯威特（Scott Eastwood），帥氣形象迷倒不少粉絲，演出作品包括《環太平洋2：起義時刻》、《玩命關頭8》、《自殺突擊隊》等。他最小的孩子是22歲的女兒摩根伊斯威特（Morgan Eastwood）。

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克林伊斯威特, Clint Eastwood, Noor Alfallah, 爺孫戀

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