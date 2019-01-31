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導了3部DC英雄片…《正義聯盟》查克史奈德回歸拍喪屍片

查克史奈德（Zack Snyder）。（圖／《正義聯盟》劇照）

▲查克史奈德執導《正義聯盟》。（圖／《正義聯盟》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《正義聯盟》導演查克史奈德（Zack Snyder）執導了3部DC電影後，接下來將離開超級英雄的地盤，新作品確定是一部喪屍片，這是他繼2004年的《活人生吃》（Dawn of the Dead）後，再一次執導活屍電影。

據《THR》報導，查克史奈德的這部新片為Netflix的《Army of the Dead》，和妻子Deborah Snyder一起新成立的Stone Quarry製片公司也會參與製作，《亞瑟：王者之劍》的Joby Harold已經寫出劇本。

故事描述拉斯維加斯爆發殭屍危機，一名男子組成了一支僱傭兵團體，要做最後一場賭注，冒險進入隔離區，準備來一場大戰。Netflix自華納兄弟接下此項目，本片早在2007年就有計劃開拍，據傳將於今年夏天開拍，預算為9000萬美元。

查克史奈德（Zack Snyder）。（圖／CFP）

▲查克史奈德（中）和班艾佛列克、亨利卡維爾宣傳。（圖／CFP）

對此，查克史奈德興奮直言「這次不會有手銬限制我了」，可以親自用雙手挖掘，做出好玩、瘋狂、史詩般的事物，當然喜歡並尊重改編作品，但這次可以盡情表達自己、自信，讓他很放鬆地去完成一部電影，「當電影變得很大時，你會被推遠離攝影機，在這幾年，我和攝影重新有了連結，這部電影讓我有重拾攝影機的機會。」

一番話似乎透露出在擔任《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》、《正義聯盟》導演時，和電影公司高層有所磨合。

查克史奈德多年來主要負責華納兄弟影業在DC漫畫改編電影的相關作業，在拍攝《正義聯盟》時，因為女兒自殺退出拍攝，交由喬斯溫登（Joss Whedon）負責後製階段，包括撰寫、執導補拍的部分，如今他重返影壇，相信粉絲都期待其新作問世。

《活人生吃》（Dawn of the Dead）。（圖／《活人生吃》劇照）

▲《活人生吃》。（圖／《活人生吃》劇照）

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查克史奈德, Zack Snyder, DC, Army of the Dead

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