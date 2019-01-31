19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

記者劉宜庭／綜合報導

享受性生活的同時，也要注意安全！一名19歲男子深夜掛急診，原因是肛門裡有東西塞住，起初無論醫生怎麼逼問，他都拒絕透露裡面塞著的物品，等到照完X光後，換成醫生傻眼了，裡面竟是一支長12公分、寬3公分的棒狀物，男子最後才鬆口坦承，「是我女朋友塞的。」

▲醫院示意圖。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

急診室醫師魏智偉上節目《醫師好辣》，分享過往見過的尷尬案例，一名19歲男子深夜就醫求助，稱肛門裡頭有塞東西，但一開始怎樣都不肯講受傷經過，也拒絕透露其中物品為何，直到照完X光後，醫生坦承，當下看見畫面，自己也傻了，「因為裡面就塞了一個棒狀物，12公分長，3公分寬。」

賴醫師表示，「其實受傷機轉，對急診室醫師來說非常重要，所以我一定要很詳細地問怎麼放進去的。」最後，在醫生不斷逼問下，年輕男子才坦承，是女朋友塞的。

▲急診室醫師魏智偉上節目《醫師好辣》分享見過的尷尬案例。（圖／翻攝自YouTube／《醫師好辣》）

後來，賴醫師協助進行肛門指診後，還是拿不出來，只好告訴男子，需要請大直腸外科來協助做麻醉、開刀等處理，然而因為該名患者年僅19歲，必須請家屬來簽相關同意書，但男子怎樣都不肯找父母來，最後好不容易才答應找阿公來簽，但是等到阿公一早來時，沒想到阿公重聽、不識字，醫師只好反覆大聲喊了數次，「阿公，你孫子肛門被塞了一個按摩棒，我們要幫他取出來。」好不容易溝通完成後，男子才順利送去開刀。

▲醫師將男子情況大聲喊了多次後，才和阿公溝通完成。（圖／翻攝自YouTube／《醫師好辣》）