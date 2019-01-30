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胡瓜27年前錄《百戰百勝》長這樣！　「超帥嫩樣」驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

綜藝大哥胡瓜在演藝圈打滾超過30年，主持多檔外景節目深入民間與群眾互動，親和力十足。近來網上流行翻出10年前舊照進行對比，一名女網友30日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，PO出27年前與胡瓜的合照，笑說：「我長大了，瓜哥怎麼都沒變。」在網上意外掀起熱議。

▲女網友翻出27年前與胡瓜合照。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

▲女網友翻出27年前與胡瓜合照。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

文中，女網友笑說，「一張照片透露年紀，不知道瓜哥願不願意來個27年前後比對。」照片中，胡瓜戴著帽子，當年似乎在錄節目《百戰百勝》，趁著空檔時，大方與當時還是女童的女網友合照，如今事隔整整27年，女網友發文同時，文末更寫道「時代的眼淚」、「旁邊阿公都當阿祖了」。

引人注意的是，胡瓜27年前後，臉蛋幾乎沒什麼變，有粉絲誇讚「瓜哥剛出道的時候很帥的」，原PO也忍不住驚嘆，「瓜哥真的凍齡耶」。

事實上，胡瓜過去也曾曬出一組不同時期的兩張照片，上方是20多年前的外景錄影照，當時一名婦人抱著還在包尿布的小男孩開心上前合照，下方則是2017年時，小男孩已經升格當爸爸，對方還拿著當年的照片來相認，讓胡瓜又驚又喜。

▲胡瓜曬出20多年前的外景錄影照。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

▲胡瓜先前曾曬出20多年前的外景錄影照對比。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

近來，胡瓜也在臉書進行「十年挑戰」，翻出2009年時的照片與如今進行對比，依舊被讚超凍齡，身後的阿翔也十分配合地擺出相同姿勢，意外掀起一陣熱議。

▲胡瓜十年前後對比照，阿翔配合入鏡。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

▲胡瓜近來又PO出十年前後對比照，阿翔配合入鏡。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

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