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3歲兒發高燒41度服克流感！　送急診隔天…換徐若瑄重病了

記者劉宜庭／綜合報導

女星徐若瑄與老公李雲峰結婚5年，婚後育有一子Dalton（小V寶），平時常透過社群網站分享生活、育兒點滴。沒想到，原本活繃亂跳、充滿活力的小V寶，近來卻反覆高燒、上吐下瀉，30日深夜緊急掛急診，沒想到就連徐若瑄同樣也重病，母子接連病倒，讓粉絲看了擔心不已。

▲徐若瑄3歲兒發燒41度深夜送急診。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲徐若瑄3歲兒反覆發燒，深夜送急診。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

由於小V寶日前換了新髮型，和卡通《睡衣小英雄》（PJ Masks）中的「飛壁夾」葛瑞相似，徐若瑄之後便常喚兒子為「壁虎哥」。然而，她30日凌晨突透露，「今天壁虎哥沒有力氣出任務。」

▲小V寶新髮型。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲小V寶日前剪了新髮型。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

原來小V寶生病了，不但反覆高燒，還上吐下瀉，直到燒至41.3度時，徐若瑄終於忍無可忍，半夜緊急帶著愛子前往急診室就醫，她說，「他開始服用剋流感，折騰了一天，他總算稍微穩定睡下了。」然而，等到孩子病況好轉，她這時才想起，自己其實也重病，「突然覺得好無力…。」

▲徐若瑄3歲兒發燒41度深夜送急診。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲等到小V寶安穩入睡，徐若瑄才想起自己也重病。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

發文同時，徐若瑄除了PO出母子合照，她戴著口罩抱住虛弱的小V寶，下一張照片，則是她整個人無力地躺在病床上，疑似吊著點滴，母子接連病倒，讓不少粉絲看了心疼不已，不少人紛紛留言關心，「保重阿」、「辛苦媽咪了，多保重身體，祝母子早日康復喔」。

【徐若瑄臉書全文】

今天壁虎哥沒有力氣出任務，反覆高燒、上吐下瀉，燒至41.3時，媽咪終於忍無可忍，半夜飛奔急診室，他開始服用剋流感，折騰了一天，他總算稍微穩定睡下了，V哥這才想起自己也重病…突然覺得好無力…

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