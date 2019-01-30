張語昕懷孕了！　交往3月閃婚鬆口「最後一次叫老公」

記者劉宜庭／綜合報導

女模張語昕擁有I罩杯好身材，29日亮出身分證報喜，與交往3個月的DJ男友閃電結婚，雖然她否認奉子成婚，但日前鬆口「最後一次叫老公了」，起初讓人猜不透2人之間發生什麼事，後來，她才開心宣布懷孕喜訊，「要叫孩子的爸了。」

▲張語昕2018年12月底登記結婚，如今鬆口懷孕好消息。（圖／翻攝自張語昕臉書）

張語昕與DJ男友交往短短3個月時間後，就在12月27日登記結婚，期間小倆口早就互稱對方為老公、老婆。相隔約1個月後，2人一起現身台中吃大餐，慶祝「100次XX」，但盤子上僅寫著「老公100次紀念快樂」，並未解釋其中含意。當時，她還發文以「什麼是老公？」為題，寫下男方種種貼心舉動，「漏接他電話，就會打爆妳手機的人，吃了一半東西不想吃了 他會說妳多吃一點，再接過去給我吃的人，妳生大病，他卻比妳還要辛苦的人，偷偷為了妳做了很多事，卻從來不邀功。」

▲張語昕日前和丈夫外出吃大餐。（圖／翻攝自張語昕臉書）

當時，張語昕就曾神秘寫道，「最後一次叫老公了。」一開始外界好奇，莫非2人之間發生什麼事了？她才親自留言解答，「嘿嘿，要叫孩子的爸了。」一番話也形同宣布懷孕喜訊，讓不少粉絲又驚又喜。

張語昕閃婚後，直到29日下午才曬出身分證，正式宣布升格成為人妻，僅交往3個月就認定「這輩子就他了」。文中，她強調自己並非奉子成婚，「我們雖然衝動了點，但還是有滿滿的肯定才會做這件事。」面對外界批評，她也正面回擊酸民罵聲，要這些人快退出追蹤，「也滿好奇那種滿腦子負面希望別人不幸福的人是怎麼回事。」

▲張語昕29日亮出身分證宣布升格人妻。（圖／翻攝自張語昕臉書）

▲張語昕平時常分享一系列辣照，擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自張語昕臉書）