I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜女模張語昕結婚了！她原先就有F罩杯好身材，先前動了隆乳手術，上圍大增量，視覺效果猶如I罩杯，常在網路上大方曬出大尺度辣照的她，29日突然宣布喜訊，與交往3個月的DJ男友閃電結婚，她坦言，「我們雖然衝動了點，但還是有滿滿的肯定才會做這件事。」

▲張語昕曬出身分證宣布升格人妻。（圖／翻攝自張語昕IG）

過去交往期間，張語昕和DJ男友「小澤元」就常以老公、老婆暱稱，感情相當甜蜜，沒想到在一起3個月後，2人便決定互許終生，她29日曬出雙方身分證背面，配偶欄已經印有彼此的名字。

▲張語昕交往3個月閃嫁DJ男友。（圖／翻攝自張語昕IG）

宣布喜訊的同時，張語昕也不忘強調，自己並非奉子成婚，她反問：「在一起久了就真的保證會結婚會幸福嗎，也許有一種『這輩子就他了吧』的感覺，那早一點跟晚一點有什麼差別呢？」

面對酸民的批評，張語昕表示謝謝外界的指教，雖然她坦言，2人雖然確實衝動了一些，「但還是有滿滿的肯定才會做這件事。」她也正面反擊酸民，「快退出追蹤啊，也滿好奇那種滿腦子負面希望別人不幸福的人是怎麼回事。」

▲張語昕平時常分享一系列辣照，擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自張語昕IG）



【張語昕IG全文】

閃一下，情侶是在一起多久決定結婚的呢？

我們三個月…不是奉子成婚呦

在一起久了就真的保證會結婚會幸福嗎

也許有一種「這輩子就他了吧」的感覺

那早一點跟晚一點有什麼差別呢？

謝謝以下的留言指教

我們雖然衝動了點

但還是有滿滿的肯定才會做這件事 那些酸的人就慢慢 不意外

快退出追蹤啊

也滿好奇那種滿腦子負面希望別人不幸福的人是怎麼回事