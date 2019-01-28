企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲。她目前就讀台大國際華語研究所，預計在台灣學習中文3個月，近來分享學習進度，曬出親筆寫中文的成果，超工整字跡立刻成為眾人關注亮點，引發討論。

▲企鵝妹外型甜美，擁有大票粉絲關注，在台灣人氣也相當高。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

企鵝妹平時常在直播平台、社群網站分享生活點滴，目前正在努力學習中文的她，25日透過Instagram發文，曬出自己親手寫的中文字，她表示：「我覺得寫中文也很有趣。」只見她的筆記本上，寫著好友間相約去KTV、吃飯的簡單對話，上頭還有她用英文寫下的註記，顯見學習過程十分用心專注。

▲企鵝妹親筆寫中文。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）



引人注意的是，雖然企鵝妹來台學中文至今，僅經過約1個月時間，但寫中文字跡，對於初學者來說，已屬相當工整、端正，不少網友看了也紛紛留言激讚，「字寫得真好看」、「字跟人一樣可愛」、「妳的中文越來越棒了」，甚至還有人笑說，「字比我寫了20年還美」，意外引發一陣熱烈討論。

事實上，過去直播時，企鵝妹也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲，如今，她和弟弟一起來台讀書3個月，先前秀出就讀台灣大學國際華語研究所的學員證，證照中顯示她的中文名字為「柳允進」，她曾說，此趟除了學習中文，也想藉此與粉絲有更多的互動。

▲企鵝妹目前在台大國際華語研究所學中文。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）