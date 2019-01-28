ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲。她目前就讀台大國際華語研究所，預計在台灣學習中文3個月，近來分享學習進度，曬出親筆寫中文的成果，超工整字跡立刻成為眾人關注亮點，引發討論。

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹外型甜美，擁有大票粉絲關注，在台灣人氣也相當高。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

企鵝妹平時常在直播平台、社群網站分享生活點滴，目前正在努力學習中文的她，25日透過Instagram發文，曬出自己親手寫的中文字，她表示：「我覺得寫中文也很有趣。」只見她的筆記本上，寫著好友間相約去KTV、吃飯的簡單對話，上頭還有她用英文寫下的註記，顯見學習過程十分用心專注。

▲企鵝妹寫中文。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹親筆寫中文。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

引人注意的是，雖然企鵝妹來台學中文至今，僅經過約1個月時間，但寫中文字跡，對於初學者來說，已屬相當工整、端正，不少網友看了也紛紛留言激讚，「字寫得真好看」、「字跟人一樣可愛」、「妳的中文越來越棒了」，甚至還有人笑說，「字比我寫了20年還美」，意外引發一陣熱烈討論。

事實上，過去直播時，企鵝妹也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲，如今，她和弟弟一起來台讀書3個月，先前秀出就讀台灣大學國際華語研究所的學員證，證照中顯示她的中文名字為「柳允進」，她曾說，此趟除了學習中文，也想藉此與粉絲有更多的互動。

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹目前在台大國際華語研究所學中文。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

推薦閱讀

張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」

秦嵐起立蹲下「蜜桃美臀」形狀全露！　畫面曝光掀暴動

馮偉衷女友靈堂痛哭…IG宣布「叫我馮太」　新加坡軍禮出殯千人送別

劉詩詩上陽明山「6個月孕肚現形」　吳奇隆私下寵妻舉動閃爆

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

福原愛懷孕8月吃尾牙「肚子大到無法靠近桌」！　江宏傑冒貼心舉動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

企鵝妹, 윰찌니, Jinny, 柳允進

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美
  2. 女粉嬌嗔：我可以摸你嗎？孫安佐「抖胸肌」任她摸
  3. 任時完3月就要退伍！秒接暗黑漫畫改編新劇《驚悚考試院》
  4. 快訊／滅火器鼓手吳迪宣布退團！當爸5個月：心力不在事業上
  5. 馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚
  6. 「臉蛋天才」車銀優：戀愛經驗1次！　對戲女演員秒臉紅
  7. 超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身
  8. 巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」
  9. 張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」
  10. 吳謹言《皓鑭傳》演技被狂轟！「皇上」聶遠護她說話了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366