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張惠妹尾牙灑百萬犒賞員工！　招牌口號「跳起來」改成4個字

娛樂中心／綜合報導

歌手張惠妹出道多年，憑藉一副好歌喉叱吒歌壇，天后地位屹立不搖，28日出席公司尾牙，準備了超過台幣百萬紅包，要犒賞藝人及員工，為了迎接新的一年，她近來更親手寫下上百張春聯。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城-2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲張惠妹憑藉一副好歌喉叱吒歌壇。（圖／資料照／記者李毓康攝）

張惠妹近來接連在IG發文，分享自己親手用毛筆寫春聯的認真模樣，除了有「吉祥如意」、「旺」、「春」等，還特別寫了許多「愛」和「樂」字，毛筆字跡大獲許多網友好評，不少粉絲更嘴甜誇讚，「字寫的好美哦」、「也太會寫了吧」。

據《中時》報導，陳鎮川笑說，張惠妹一直有寫春聯的習慣，今年更是寫了近百張，「天后今年特別修身養性。」張惠妹28日出席公司尾牙，傳出特地準備了超過百萬紅包，要讓每個人都有獎，對此，陳鎮川則表示，阿妹十分在乎如何和大家開心吃尾牙，還額外準備了禮物要送，「紅包金額向來不是她的重點。」

▲張惠妹今年寫了近百張春聯。（圖／翻攝自張惠妹Instagram）

▲張惠妹今年寫了近百張春聯。（圖／翻攝自張惠妹Instagram）

▲張惠妹今年寫了近百張春聯。（圖／翻攝自張惠妹Instagram）

▲張惠妹今年寫了近百張春聯。（圖／翻攝自張惠妹Instagram）

此外，張惠妹今年接下2場尾牙商演，據《聯合》報導，她26日現身某尾牙場表演時，演唱嗨歌《好膽你就來》、《三天三夜》時，瞬間炒熱氣氛，吸引許多觀眾到台前狂舞，不過原先招牌口頭禪「跳起來」，如今改成「手動起來」，她笑說，「小巨蛋不能去了，不想再沒有地方唱歌。」

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