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張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」

記者劉宜庭／綜合報導

張柏芝2018年底證實生下第三胎寶貝「小王子」，雖然引起熱議，但當事人一直保持低調，對孩子生父身分更是保密到家，28日卻有港媒曝光小朋友的出生登記資料，對此，她透過經紀人表示，隱私已嚴重遭侵犯，「會追查和追究到底。」

▲張柏芝教化妝。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室）

▲對於三胎兒個資外泄，張柏芝表示會追究到底。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室）

小王子的出生登記資料遭港媒外洩，張柏芝得知後，感到震驚、失望且無助，並火速透過經紀人回應，不滿藝人及其家人的隱私遭嚴重侵犯。經紀人強調：「出生證明柏芝一直很小心保存，從來沒有經過別人手。所以，我們現在懷疑所有曾經接觸過這張出生證的地方，當中是否有人收受利益而故意洩露他人私隱？」

張柏芝透過經紀人嚴肅表示：「這個不單是個人問題，而是嚴重的社會問題，也是大眾隱私保障問題。我們一定會追查和追究到底，現在已經找了各方面的律師去處理！

▲張柏芝露臉：謝謝你們祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝2018年12月證實自己生下第三胎，但對兒子生父身分保密到家。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

至於外傳張柏芝將三胎兒送到加拿大溫哥華、由親人代為照顧，對此，經記人也做出否認，「別玩了，張柏芝那麼疼愛小朋友，怎麼會不自己照顧？」經紀人也表示，小王子至今根本都沒從香港出境過。

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