歹徒持刀架住媽…爸衝出扭打遭砍！　小嫻當年一回家「滿地鮮血」

娛樂中心／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）經歷婚變，一直以來的堅強態度，讓人心疼又佩服。然而，過去面對種種難熬的困境，她仍能沉著、冷靜應對，背後其實源自於父親從小對她的教導，她也回想起多年前家中遭壞人持刀搶劫時，爸爸挺身而出救媽媽的情景，她忍不住淚崩：「真的好勇敢。」

▲小嫻面對任何事都抱持堅強態度，讓人心疼又佩服。（圖／資料照／記者林彥君攝）



小嫻從小深受任職中醫師父親的教育影響，就算經歷婚變風波，她也謹記爸爸教她的5字箴言「記恩不記仇」。據《Yahoo！》報導，小時候，她看見幼稚園同學頭破血流，打電話回家時，忍不住哭了出來，沒想到，電話另一頭的父親不但沒給安慰，反而要她不要哭，「你在學校不能哭，我會覺得很丟臉。」從那時候起，她心中一直牢記著這句話，也讓她能一路堅強到現在。

此外，小嫻也回憶起自己高中時期，淡水家中一樓設有店面，某天她和弟弟、姊姊被安排到阿伯家住時，家裡面剩下父母親，然而小嫻媽一早開店時，卻遇上歹徒持刀搶劫，遭對方以刀架住脖子。這時，剛起床的小嫻爸爸，立刻察覺聲音不對，隨即衝去和歹徒扭打，過程中虎口、腰、背都遭砍傷。

▲小嫻深受爸爸教育影響，做事冷靜沉著。（圖／翻攝自小嫻Instagram）



最後歹徒逃走，小嫻爸爸滿身都是血，因為不想引起注意，從家中後門想走到醫院，中途被鄰居發現，才有人幫忙載送醫。後來小嫻接到通知，趕緊回到家中，驚見地上全是父親的血，身旁姊姊、弟弟都哭了，唯獨她強忍住害怕情緒，冷靜將家中清理乾淨，「我覺得一定要有一個人冷靜下來。」至於該名犯案人，因為當年監視器不多，至今都還沒抓到人。