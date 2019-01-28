「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

記者劉宜庭／綜合報導

25歲翁馨儀2013年與張菲兒子張少懷結婚後，生下一對子女，先前她曾分享夫妻倆私下閨房情趣，竟是「老公天天尿我身上」，當時震驚許多網友，近來她上節目聊及此事，除了曝光其中細節，以及整件事情的來由，她也笑說：「可能大家都覺得很噁心，但我覺得滿可愛的。」

▲翁馨儀和張少懷婚後育有一對兒女，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀日前上節目《一袋女王》時透露，先前夫妻倆帶孩子們去泰國玩時，飯店沒有設置浴缸，全家人便一起淋浴，期間張少懷不小心尿到她的腳，她感覺到一陣溫熱，當下立刻尖叫，「尖叫的時候，小孩也不知道發生什麼事，但是看到媽媽尖叫，然後又好像很開心的樣子，然後全家人都一起笑了。」

從那次之後，張少懷就將這件事當作洗澡時的情趣，到後來還「越尿越上來」，常會趁翁馨儀不注意時，突然尿在老婆的背後。節目上，有來賓聽聞此事，忍不住驚呼，「他的拋物線可以高到背喔？」翁馨儀才解釋，有時是在屁股下方的位置，有時則是她蹲在地上，老公才有辦法尿在她背上。

▲翁馨儀上節目分享與張少懷私下另類情趣。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

至於「被尿」當下的反應，翁馨儀說，「就是尖叫啊！然後就說『好噁心喔』，但是我還會笑，我就覺得很奇怪，我怎麼讓這件事變得這麼合理。」她忍不住笑說，覺得自己好像也滿好笑的，但也不覺得老公的行為很無禮，「可能大家都覺得很噁心，但我覺得滿可愛的。」