艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…牽手新男友走紅地毯

記者傅家妤／綜合報導

奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）過去和蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）有過一段戀情，兩人自2016年分手後，一直維持好友關係，雙方感情新動向依舊是眾人矚目焦點。近來艾瑪史東牽著新男友亮相紅毯，正式公開2人情侶關係，而她的新男友就是《週六夜現場》（Saturday Night Live）的其中一位製作人戴夫麥卡瑞（Dave McCary）。

▲艾瑪史東和安德魯加菲爾德分手後仍是好友。（圖／達志影像／美聯社）

艾瑪史東日前受邀參加美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，簡稱SAG Awards）的頒獎典禮，當天她身穿金色亮片上衣，搭配寬鬆長褲，即時尚又帥氣，而最引人注目的是，當時她身邊帶的男伴，就是傳了1年多的緋聞對象戴夫麥卡瑞（Dave McCary），這次是兩人傳出緋聞以來，首次以情侶姿態走上紅毯。

▲艾瑪史東帶著新男友參加美國演員工會獎。（圖／CFP）

事實上，艾瑪史東是在2016年12月參加《SNL》節目錄製時，與與戴夫麥卡瑞相識，隨後兩人就被爆出在某派對上接吻，只是雙方一直未有回應。直到2017年10月小倆口就被拍到與，在曼哈頓街頭約會，期間男方還輕輕摟了她，互動看起來非常親密，但之後兩人依舊對感情事閉口不談，如今終於公開合體亮相，此舉也被大家解讀為認愛，因此在網路上也掀起不少熱議。

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