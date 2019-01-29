江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆

記者傅家妤／綜合報導

江宏傑和福原愛2016年結婚，育有1個可愛女兒，老婆目前懷孕8個月，小倆口即將迎來二胎男寶寶，即將再為人父的他公開了一個「隱藏身分」，原來是屏東科技大學的研究生，在29日這天還參加了口試並直呼：「緊張到不行！」

▲江宏傑除了是一名好丈夫、好爸爸，同時也是一名研究生。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

江宏傑在社群網站上發文中笑言：「我是一位好丈夫，也是一位好爸爸，也是一位運動員，但大家可能不知道，我也是一位研究生。」。還分享了一張口試的照片，只見他身穿黑色西裝，一手拿著筆記，筆挺地站在講座前，表情看起來非常嚴肅，他身後的大銀幕似乎就是他的個人論文報告，仔細一看上面還有老婆比賽時的照片，他表示自己在參加口試時，「緊張到不行！」

▲江宏傑曬出參加口試畫面。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

但隨後，江宏傑依舊不忘感謝老師的指導，並特別標註了目前就讀的學校「屏東科技大學」。不少網友看了以後，都忍不住驚呼︰「小傑果然很優秀」、「還真不知道你是研究生」，也有不少人他在報告中放上老婆的照片，忍不住笑虧：「你為什麼要研究你老婆」、「封面還是你們夫妻倆的照片再一起」，隨後看見粉絲恭喜他畢業，江宏傑隨即否認：「還沒有呢。」

▲江宏傑發文。（圖／翻攝自微博／江宏傑）