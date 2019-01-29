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《那年花開》胡杏兒懷二胎！　曬超音波照：豬寶寶加入

記者傅家妤／綜合報導

香港演員胡杏兒憑藉著《那年花開月正圓》在大陸打開知名度，2015年與金融才俊李乘德（Philip）結婚，隔2年迎來兒子奕霆 （Brendan），她29日在微博上宣布懷孕喜訊：「豬寶寶終於加入！」再添新成員，即將升格成為四口之家。

▲▼胡杏兒。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

▲胡杏兒與老公即將再升格當爸媽。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

胡杏兒先前頻頻被傳出懷二胎消息，去年底與老公兒子一起到馬爾代夫旅遊，在IG上曬出度假美照，身穿寬鬆裙裝的她，就被發現腹部微微隆起，而且事後前同門師弟還不小說漏嘴，疑似幫忙先曝光了懷二胎喜訊，對此胡杏兒事後也並未有直接否認，僅稱如有好消息會與大家分享。

▲▼胡杏兒。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

▲▼胡杏兒曬二寶超音波照。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

沒想到，胡杏兒29日就在微博曬出一張超音波照，並在寶寶的頭部貼上小豬的貼紙，只見寶寶一手高高舉起，就像是與大家打招呼般。胡杏兒在發文中開心宣布喜訊：「豬寶寶終於加入，李氏農場可以開張了！」隨後，老公也在個人IG上公布即將再為人父消息，笑言兒子似乎早就知道媽媽肚子裡「有什麼在製作中」，因此一直指著媽媽的肚子。

▲▼胡杏兒。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

▲胡杏兒老公也曬出兒子指著媽媽肚子的畫面，分享再為人父的喜悅。（圖／翻攝自IG／李乘德）

據香港《蘋果日報》報導，胡杏兒目前懷孕3個多月，在2月底完成手上的工作後，就會多留在香港安胎，並多陪陪大兒子，但不會全面休息，之後還是會接一些較為輕鬆，自己可以應付得來的工作。

▲▼胡杏兒。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

▲胡杏兒發文。（圖／翻攝自微博／胡杏兒）

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那年花開月正圓, 胡杏兒

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