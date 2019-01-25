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東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人黑男開設《街頭邱比特》單元，常在路上隨機幫單身男女配對，在網路上討論度頗高。驚人的是，他2018年9月時，曾幫荷蘭混血正妹Lucy（盧蓁）和另名男生配對，豈料配對失敗後，女方出現在黑男影片中的頻率增高，互動也越發曖昧，近來又被問到2人關係，雙方不但默認戀情，還大方在鏡頭前親了！

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自黑男Instagram）

▲黑男4個月前在路上偶遇Lucy，還曾經幫忙女方跟別人配對。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

黑男近來為了慶祝頻道突破10萬人訂閱，和Lucy一起錄了一段Q&A影片，大方接受網友提問。影片一開始，2人就面對題目「你和Lucy是什麼關係呢？」他回答，「因為呢，我跟Lucy都非常喜歡音樂，所以呢…。」然而話還沒說完，一旁的Lucy就直接將臉湊近、朝他臉頰親了一下，讓男方當場愣住後急忙羞喊，「下一題！」

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲Lucy主動親黑男，用行動默認戀情。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

事實上，Lucy在4個月前，在路上巧遇《街頭邱比特》，配對失敗後，就經常出現在黑男的影片及PO文中，日前合唱情歌《給我一次初戀》時，雙方更全程手牽著手，流露出濃濃曖昧氛圍，當時面對網友猜測2人是否已經交往？他僅對該則留言按讚，並未否認，如今2人雖然沒有說明，但大方在鏡頭前親親，儼然已用行動默認、間接證實戀情，讓粉絲興奮不已。

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲黑男和Lucy日前合唱情歌互動曖昧。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

不僅如此，這次影片以「歷屆黑女郎情感關係大公開」為題，黑男被問到過去傳過緋聞的壽司及汪選璇，他表示，壽司是很好的合作夥伴，「我們拍的東西很自然，很有默契。」至於選璇，他則表示雙方目前已經沒有和合作了，也不清楚對方目前的工作近況。

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黑男, 街頭邱比特, 黑男邱比特

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