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福原愛懷孕8月吃尾牙「肚子大到無法靠近桌」！　江宏傑冒貼心舉動

記者劉宜庭／綜合報導

福原愛、江宏傑2016年結婚，育有一個女兒小小愛（Aila醬），目前肚子裡更懷有二胎男寶寶，即將升格為一家四口。如今懷孕8個月的她，近來外出吃尾牙時，肚子已經大到無法靠近桌子吃飯，這時一旁老公的貼心舉動，也意外成為眾人關注焦點，引發討論。

▲福原愛吃尾牙，8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara ）

▲福原愛、江宏傑外出吃尾牙。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

福原愛27日晚間透過微博發文透露，當天和江宏傑一起吃尾牙，當天她穿著全白色洋裝，頂著招牌妹妹頭亮相，夫妻倆身上都戴有珍珠首飾，她解釋原因：「馬上要＂（豬）年＂所以每個人身上都有＂珍（豬）＂。」期間，福原愛夫婦也開心和許多藝人、前輩合影，包括曾之喬、動力火車、曲家瑞。

▲福原愛吃尾牙，8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara ）

▲福原愛吃尾牙，8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara ）

▲福原愛吃尾牙，8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara ）

▲福原愛夫婦開心和曾之喬、動力火車、曲家瑞合照。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

引人注意的是，福原愛挺著8個月孕肚坐在椅子上，巨肚相當明顯，她笑說，「已經沒辦法靠近桌子吃東西，老公一直幫我。」畫面中，她靠在椅背上，一手捧著孕肚，另隻手拿起湯匙喝湯，江宏傑則貼心幫忙端著湯碗，雖然臉上裝出一臉無奈的表情，但超暖舉動依舊超圈粉，意外掀起一陣熱議。

▲福原愛吃尾牙，8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara ）

▲福原愛8個月孕肚大到無法靠近桌子吃飯，一旁江宏傑貼心幫端碗。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　 本人在旁邊「尷尬笑了」

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