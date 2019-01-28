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李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

娛樂中心／綜合報導

李燕從本土劇發跡，如今成為許多劇迷熟悉的面孔，現在也已經是電視台當家花旦之一，深受許多粉絲喜愛。然而，她一路走來其實十分不容易，回顧年輕時一次打兩份工，就是為了幫忙扛家計、養弟弟，卻也導致身體落下胃痛病根。

李燕出席 甘味人生最終見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李燕年輕時兼差養家，身體留下病根。（圖／資料照／記者張一中攝）

李燕近來上節目《台灣亮起來》受訪，回顧小時候家庭經濟狀況不好，加上父母離婚，與媽媽、姊姊和弟弟同住的她，為了幫忙扛起家計，剛畢業的第一年，她一個人兼做兩份工，先是在阿姨公司上班，從早上8點就在化驗室打樣到晚上6點，下班回家吃完飯後，再到附近超商打工到半夜12點，等於從早工作到半夜。

刻苦經歷讓一旁的主持人驚呼，「這怎麼可能受得了？」李燕則無奈表示，「沒有辦法，因為我要討生活，我要養弟弟，還要付房租，還有（養）媽媽。」她坦言，剛出社會的一整年，或許是因為不適應，「那一整年我每天都在吃藥。」常常一顆饅頭從早上捏到下班都還沒吃完，「吃也（胃）痛，不吃也痛，我那一整年就是很不適應出社會的狀態。」

此外，李燕回憶起當時家計不好時，弟弟需要繳營養午餐台幣620元，那時母女3人把身上所有零錢拿出來湊，才剛好湊齊，當時她擔心弟弟抓著一把零錢到學校被同學笑，還特地到樓下雜貨店幫忙換成百鈔。所幸到了最近近年，弟弟滿成年，家裡經濟狀況才漸漸有了好轉。

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