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威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人廖威廉（廖亦崟）當年從《我愛棒棒堂》出道，近年來將重心轉往拍戲，日前飛往大陸，如火如荼地拍攝新劇時，卻傳出受傷意外，眼睛遭木劍打到，不但噴血腫了一圈，甚至傷到眼球，導致視力剩下0.3，讓粉絲心疼不已。

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自微博／朱江）

▲威廉（右）近來忙拍新戲《異瞳神探》。（圖／翻攝自微博／朱江）

威廉受傷後，透過微信告知好友吳克群，第一句話卻是，「X，我怕不能拍了！」吳克群坦言，聽到這句話的當下，其實很感動，「一個曾經好像什麼都比別人差的偶像，卻成了一個愛戲如癡的演員，可以為戲付出一切，可以練泰拳；可以變筋肉人；可以哭戲炸裂；可以將曾有的包袱踩在腳下，只為導演一句Action！」

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

▲威廉拍戲出意外，眼球遭木劍打傷。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

隔天一早，威廉仍繼續開工，將受傷的左眼蒙上繼續拍，敬業舉動讓吳克群忍不住驚嘆，「我聽了 ，心中是佩服的，這就是演員廖威廉。」吳克群發文同時，也PO出數張威廉的受傷照，只見他左眼四周明顯紅腫，周圍還留著血痕。

據悉，廖威廉近來主演陸劇《異瞳神探》，該劇由導演朱江執導，在16日正式舉行開機儀式，由於角色設定的關係，他在劇中常需戴著眼罩、或是在眼部畫特殊受傷妝容，他當時則表示，「這次用獨眼演戲…新的挑戰，新的體悟，一切平安順利。」沒想到，如今眼睛意外受傷，讓不少粉絲既擔心又心疼，紛紛留言關心，「眼睛很重要，請保重呀」、「太敬業了，但是身體還是要顧好」。

▲威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

▲威廉在劇中角色設定為獨眼俠，沒想到戲外眼睛真的受傷。（圖／翻攝自Facebook／吳克群 Kenji Wu）

【吳克群全文】

前幾天大半夜的 ，聽到他微信傳來呼喊，拍戲眼睛被木劍打到 ，腫了一大塊 而且還傷到眼球 視力只剩0.3 但他第一句話是 ～幹 ，我怕不能拍了 ！
我聽了很感動，一個曾經好像什麼都比別人差的偶像，卻成了一個愛戲如癡的演員，可以為戲付出一切 ，可以練泰拳 ；可以變筋肉人 ；可以哭戲炸裂 ；可以將曾有的包袱踩在腳下 ，只為導演一句Action!
隔天一早傳來 ，這傢伙繼續開工 他把左眼蒙上繼續拍 ，因為他不想停下來！
我聽了 ，心中是佩服的
這就是演員 廖威廉

他尾牙喝醉自爆婚外情！　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

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廖威廉, 廖亦崟, 我愛棒棒堂, 吳克群

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