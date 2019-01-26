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周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

記者劉宜庭／綜合報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）出道超過10年，仗義、豪爽個性，讓他在演藝圈中累積了不少好友，他日前在IG發文稱，看上一條要價台幣13萬的名牌圍巾，周杰倫見狀立刻在底下霸氣留言：「哥買給你！」沒想到這句話一出，竟也釣出五月天主唱阿信出聲啦！

▲周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點。（圖／翻攝自阿信臉書、蕭敬騰、周杰倫IG）

▲看見周杰倫（左）在蕭敬騰（右）IG底下互動，阿信（中）也留言參一腳笑翻網友。（圖／翻攝自阿信臉書、蕭敬騰、周杰倫IG）

前幾日因冷氣團報到，氣溫驟降，蕭敬騰在IG上曬出一段影片，脖子上圍著一條藍白色的名牌圍巾，頻頻自拍、看起來非常喜愛該圍巾，一直捨不得拿掉，後來他在發文中表示：「我買了一條圍巾，好看嗎？」

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

▲蕭敬騰圍著圍巾，各個角度都拍了一遍。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

後來，看見蕭敬騰在文中稱自己還沒付錢，周杰倫立刻留言，「哥買給你！」此舉不但讓網友暴動，就連五月天阿信也留言喊：「那我也可以嗎哥。」然而，實際上如今43歲的阿信，比剛滿40歲的周董還大了3歲，引來不少網友留言笑虧，「到底誰才是哥XD」、「你好意思叫人家哥嗎？」「你湊什麼熱鬧」，意外引發一陣熱議。

▲周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲看見周杰倫霸氣喊「哥買給你」，阿信也留言了（紅框處）。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

此外，蕭敬騰事後偷偷爆料，周杰倫私底下會講髒話，原來是因為要報仇，「哥答應我PO但他沒過濾我的文，百密終有一疏，誰叫 @jaychou 還沒幫我買單！」不過周杰倫似乎並不在意，笑說自己比較注意蕭敬騰幫自己取得綽號「哥中之哥」，相當得意友人中之龍的意思，兩人看似互虧，實則閃光齊發，讓不少網友笑說：「昆凌嫂子不要看！」

▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自IG）

▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自IG）

▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

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蕭敬騰, 老蕭, 周杰倫, 五月天, 阿信

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