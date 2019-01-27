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馮偉衷女友靈堂痛哭「驚爆冥婚」！　新加坡軍禮出殯千人送別

記者劉宜庭／綜合報導

新加坡男星馮偉衷1月初前往紐西蘭參加軍事演習，未料在維修榴彈炮車時意外被壓傷胸腹，送醫4天後仍不治，得年28歲。他的女友胡佳琪26日現身追思會，在靈堂崩潰痛哭，當時她在IG發文表示，會好好照顧馮家人，文中提及「快叫我馮姐馮太馮嫂」，引發外界猜測2人疑似冥婚。

▲新加坡軍方曝光馮偉衷被輾斃原因。（圖／翻攝自馮偉衷Instagram）

▲馮偉衷在軍訓時意外被輾壓成重傷，送醫後仍不治，得年28歲。（圖／翻攝自馮偉衷Instagram）

馮偉衷遺體送回家鄉新加坡後，昨（26日）開放民眾到靈堂追思，今一早舉行告別式，親友致上悼詞後，新加坡國防部隨後也舉行軍事喪禮，以國旗覆蓋其棺木移靈出殯，現場擠滿上千民眾圍觀送別，經記公司也在網上直播告別式過程。

▲馮偉衷出殯上千人圍觀告別。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

▲馮偉衷出殯上千人圍觀告別。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

▲新加坡國防部為馮偉衷舉行軍事喪禮。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

▲馮偉衷出殯上千人圍觀告別。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

▲馮偉衷出殯上千人圍觀告別。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

▲馮偉衷出殯，上千人圍觀告別。（圖／翻攝自Facebook／NoonTalk Media）

馮偉衷父母則分別在親友的攙扶下現身，馮媽媽扶棺告別，臉上盡是無限哀傷與不捨。胡佳琪也在家人的陪同下現身，她難掩悲傷情緒，在靈堂旁崩潰痛哭，場面讓人鼻酸不已。

此外，自從胡佳琪得知馮偉衷噩耗後，便接連在IG發文，字裡行間看得出悲痛欲絕，讓身邊好友相當擔心她的精神狀況。近來，她又在限時動態上發文表示，稍早多了Father、Mother、大哥大嫂及二哥二嫂，「你小瓜（馮偉衷的暱稱）的身份，我來（代）替了！」

▲馮偉衷出殯，胡佳琪自稱「馮太」疑似冥婚。（圖／翻攝自胡佳琪IG）

▲馮偉衷出殯，胡佳琪自稱「馮太」疑似冥婚。（圖／翻攝自胡佳琪IG）

▲胡佳琪得知馮偉衷噩耗悲痛不已。（圖／翻攝自胡佳琪IG）

文中，胡佳琪向馮偉衷喊話，承諾會替馮偉衷照顧好家人，要對方不用擔心。不過，文末他補充一句，「快叫我馮姐馮太馮嫂。」此舉掀起外界揣測，許多人猜測是否暗指冥婚。

▲馮偉衷出殯，胡佳琪自稱「馮太」疑似冥婚。（圖／翻攝自胡佳琪IG）

▲胡佳琪要大家稱她「馮太」被疑冥婚。（圖／翻攝自胡佳琪IG）

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