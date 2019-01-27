周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話

記者劉宜庭／綜合報導

蕭敬騰日前在IG上貼出自己戴著LV圍巾的照片，周杰倫一句「哥買給你」超霸氣，還釣出比周董大3歲的五月天阿信跟著喊，「那我也可以嗎哥。」然而，3天王之間的逗趣對話還沒結束，日前周董與老蕭的私訊內容被PO網，一開頭他就以「林北」自稱，2人還討論起髒話的範圍，讓阿信又再度湊熱鬧留言，還笑說要做筆記，引發討論。

▲周杰倫（左起）、阿信、蕭敬騰私下互動相當逗趣。（圖／翻攝自周杰倫IG、阿信臉書、蕭敬騰IG）

蕭敬騰24日偷偷爆料，周杰倫私底下會講髒話，原來是因為要報仇，「誰叫 @jaychou 還沒幫我買單！」隔天，他再度公開與周董私下對話，幫對方取了綽號叫「哥中之哥」。

▲整件事源自於蕭敬騰看上一條名牌圍巾，周杰倫霸氣喊「哥買給你」。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）



私訊內容中，周杰倫一開始就撂話，「林北現在講話，都要不帶髒字。」結果下秒卻寫出「幹」字，原來，他話還沒說完，立刻補上「嘛」，蕭敬騰也跟著開玩笑回，「老師不算（髒話），幹也不算（髒話），幹相當於英文的do（做）。」讓周董也笑虧，「嗯，你的英文程度，可以。」

這一次，阿信再度湊熱鬧，用恍然大悟的語氣留言表示，「原來這些都不算髒話。」文末還笑說要做筆記，3天王之間的逗趣互動，也再度笑翻粉絲，在網路上意外引發一陣熱議。

▲蕭敬騰曝光私下與周杰倫私訊對話。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲阿信再度留言湊熱鬧（紅框處）。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）