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《聲林之王》冠軍出爐倒數！　鄭可強、馮玟璇現Dcard親吐心聲

記者劉宜庭／綜合報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》歷經3個多月的比賽，終於將於今（25日）播出總決賽，在揭曉真正的「聲林之王」前，陸續有選手在網路上發聲，感性寫下參賽以來的心路歷程，在網路上掀起熱議。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

「小烏龜」鄭可強25日一早就在Dcard發文，分享要決定參賽前的心境，當時的他工作到一半，心中思考著的是，「我到底要怎麼才能夠得到一個我願意投入全部精力累死也甘願的工作環境呢？」他表示，明明有工作，卻仍會每天在網上、路上注意許多店家的徵人訊息，「心裡想著要如何投入到音樂相關的行業裡面，樂器行、音響公司、街頭藝人工作室等等。」

▲▼聲林之王台中見面演唱會,鄭可強演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭可強。（圖／資料照／記者季相儒攝）

一直到了某天晚上，鄭可強滑臉書時，突然看見松菸正在海選，「我看著好多人向著一個小帳篷排隊，帳篷裡坐著小宇老師、子鴻老師以及艾怡良老師，我馬上上網開始找報名的資訊
於是展開一段新的旅程。」如今接近《聲林》決賽播出，他回想起來，仍感覺幸福，並為當時毅然決然辭職，向爸媽坦承要參加歌唱比賽，並首度前往台北闖星河的自己，感到驕傲、知足及佩服。

「我想這是一段我一輩子都忘不掉的旅程。」鄭可強也藉著自己的例子鼓勵眾人，「我為我自己的夢想負責任並且打拼著，希望你/妳也能對自己誠實，放下外在多餘的輿論、批評、家裡的壓力等等，就放手追一次，就算失敗，你能用更坦然的心去面對之後的世界。」

▲馮玟璇。（圖／ETtoday）

▲馮玟璇。（圖／ETtoday）

此外，在決賽的前一天（24日），馮玟璇同樣也在Dcard發文，寫下參加《聲林》的心路歷程，她坦言起初藉由公司得知比賽時，其實非常排持，「因為之前比《超級偶像》的時候，覺得選秀節目是一件非常可怕的事情，不但有比賽的壓力還有更多的是輿論壓力，那時18歲的我根本無法負荷，因此讓我非常抗拒選秀比賽。」

不過，馮玟璇心中一直有個聲音冒出，「它一直告訴我，我還是一個有夢想的人，儘管經歷過那麼多挫折還有生活的現實，我還是依舊想繼續築夢。」她透露，從沒想過自己能夠走到總冠軍賽，雖然過程中收到許多批評與指教，同時也有一直鼓勵並支持她的人，「我想對你們表達我的感謝，因為沒有你們就不會有現在的我。」

馮玟璇感性表示，《聲林之王》對她來說，不只是一段奇幻旅程，更是一堂十分受用的課程，「雖然旅程終究會結束，但我一定不會忘記過程中的美好。這趟奇幻旅程結束並不是我築夢的終點，而是我另外一趟旅程的起點。希望你們不會因為節目結束就忘記了我，我會繼續帶給大家正能量，讓你們記得我是《聲林》的皇后－馮玟璇！」

【鄭可強全文】

我是聲林之王的小烏龜鄭可強
我跟一般人一樣，不過某天…

當時我在工作
正在盤點的我心裡在想：『我到底要怎麼才能夠得到一個我願意投入全部精力累死也甘願的工作環境呢?』
明明有工作的我每一天都在網路上、交通的路上，注意著很多店家的徵人啟事
心裡想著要如何投入到音樂相關的行業裡面
樂器行、音響公司、街頭藝人工作室等等
在某一天晚上，看累了人力網站的我，滑著FB
突然看到了松菸正在大海選?我看著好多人向著一個小帳篷排隊
帳篷裡坐著小宇老師、子鴻老師以及艾怡良老師
我馬上上網開始找報名的資訊
於是展開一段新的旅程；
現在想起來…我很幸福
我為當時毅然決然的辭職的那個我而驕傲
我為當時厚著臉皮向我爸媽坦承我要參加歌唱比賽的我感到知足
我為背上行囊隻身前往5.6年沒去過台北那個勇敢的我感到佩服

我想這是一段我一輩子都忘不掉的旅程
我為我自己的夢想負責任並且打拼著
希望你/妳也能對自己誠實，放下外在多餘的輿論、批評、家裡的壓力等等
就放手追一次
就算失敗，你能用更坦然的心去面對之後的世界

【馮玟璇全文】

哈囉大家好！
我是聲林之王的參賽選手-馮玟璇
聲林之王即將進入尾聲
雖然不知道你們是不是認識我、知道我
但我還是想在迪卡分享一下我的心路歷程

還記得一開始藉由公司得知聲林之王這個比賽的時候是非常排斥的，因為之前比超級偶像的時候，覺得選秀節目是一件非常可怕的事情，不但有比賽的壓力還有更多的是輿論壓力，那時18歲的我根本無法負荷，因此讓我非常抗拒選秀比賽。但後來還是敵不過自己內心的聲音，它一直告訴我，我還是一個有夢想的人，儘管經歷過那麼多挫折還有生活的現實，我還是依舊想繼續築夢。

從參賽到現在，從來沒想過自己可以走到總冠軍賽，雖然過程中接收到許多批評與指教，但也有一直不斷給予我支持、鼓勵的人，我想對你們表達我的感謝，因為沒有你們就不會有現在的我。

對我來說聲林之王在我人生中不只是一段奇幻旅程，更是一堂非常受用的課！雖然旅程終究會結束，但我一定不會忘記過程中的美好。這趟奇幻旅程結束並不是我築夢的終點，而是我另外一趟旅程的起點。希望你們不會因為節目結束就忘記了我，我會繼續帶給大家正能量，讓你們記得我是聲林的皇后-馮玟璇！

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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關鍵字

聲林之王, 鄭可強, 馮玟璇

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