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秦嵐起立蹲下「蜜桃美臀」形狀全露！　畫面曝光掀暴動

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星秦嵐演出《延禧攻略》「富察皇后」一角，以溫柔典雅的形象圈粉無數，也讓她人氣再度飆漲。戲外的她，也常分享私下生活點滴，近來工作室除了偷拍她熟睡的模樣，還PO出一段運動影片，雖然三點不露，但蜜桃形狀翹臀形狀隨之現形，仍讓網友暴動喊太犯規啦！

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐前陣子演出「富察皇后」時，溫柔典雅的形象圈粉無數。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

在工作室20日釋出的影片中，秦嵐穿著長版白色T恤，搭配深色緊身褲，拿著啞鈴背對鏡頭，反覆做出起立、蹲下的動作，隨著身體彎曲，衣服跟著被拉扯之際，宛如蜜桃形狀的美臀形狀，也立刻現形，意外成為眾人關注焦點。

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

影片曝光後，不少粉絲紛紛留言直呼，「我的媽，我的鼻血要噴出來了」、「看背面我比較羞澀」、「這身材過份了阿」、「被側臉迷倒」。此外，行程滿檔的秦嵐，近來趁著工作休息時間小睡片刻時，被一旁的工作人員偷拍PO網，照片中，只見她坐在沙發上，僅用單手撐住頭，閉眼休息的模樣，卻也讓不少粉絲心疼不已，紛紛留言提醒女神別累壞了。

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐舉啞鈴起立蹲下，美臀形狀隨之現形。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐趁工作休息時間小睡片刻。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

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秦嵐, 延禧攻略, 富察皇后

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