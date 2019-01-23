吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳謹言在2018年憑藉著《延禧攻略》紅遍兩岸三地，近來新劇《皓鑭傳》播出，因一場劇中母親面前慘死的戲碼，演技再度遭到網友質疑。過去《延禧》同劇演員佘詩曼被問及此事時，也忍不住幫忙抱不平，大讚她是一名非常努力的演員，只是缺少了一些經驗的累積。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭，但被網友狂酸「沒眼淚」。（圖／翻攝自愛奇藝）

吳謹言在《皓鑭傳》當中，再次扛起女主角的大旗，飾演「李皓鑭」，在第一集播出後，其中一幕劇中生母在她面前被丟入井裡溺斃，她當時趴在井邊嘶吼，神情非常猙獰，但眼裡卻絲毫沒有淚水，因此被網友狠酸「演技非常差」、「母親死了眼淚都沒有，全靠吼」。

▲吳謹言《皓鑭傳》的表現被網友酸「演技爛」。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，該劇導演兼編劇于正也跳出幫忙解圍，大讚吳謹言其實進步了不少。據香港媒體報導，過去的同劇演員佘詩曼23日在香港出席某活動時，聽聞吳謹言被說演技差時，也隨即護航：「她是一個很努力的演員、很用功，進步也很大，而且也會聽別人的意見，是一個非常好的對手。」

▲佘詩曼回應吳謹言被說演技爛一事。（圖／CFP）

隨後，針對網友對吳謹言的評價，佘詩曼也點出了關鍵，稱吳謹言可能只是缺乏了一些經驗的累積，「我也當過新人，演戲還是需要經驗的累積。」認為吳謹言還是很年輕，需要大家給點時間對方進步，過去兩人一起合作時，她也不時會與吳謹言一起交流演技心得。

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