ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳謹言在2018年憑藉著《延禧攻略》紅遍兩岸三地，近來新劇《皓鑭傳》播出，因一場劇中母親面前慘死的戲碼，演技再度遭到網友質疑。過去《延禧》同劇演員佘詩曼被問及此事時，也忍不住幫忙抱不平，大讚她是一名非常努力的演員，只是缺少了一些經驗的累積。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭，但被網友狂酸「沒眼淚」。（圖／翻攝自愛奇藝）

吳謹言在《皓鑭傳》當中，再次扛起女主角的大旗，飾演「李皓鑭」，在第一集播出後，其中一幕劇中生母在她面前被丟入井裡溺斃，她當時趴在井邊嘶吼，神情非常猙獰，但眼裡卻絲毫沒有淚水，因此被網友狠酸「演技非常差」、「母親死了眼淚都沒有，全靠吼」。

▲吳謹言聶遠《皓鑭傳》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲吳謹言《皓鑭傳》的表現被網友酸「演技爛」。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，該劇導演兼編劇于正也跳出幫忙解圍，大讚吳謹言其實進步了不少。據香港媒體報導，過去的同劇演員佘詩曼23日在香港出席某活動時，聽聞吳謹言被說演技差時，也隨即護航：「她是一個很努力的演員、很用功，進步也很大，而且也會聽別人的意見，是一個非常好的對手。」

▲佘詩曼。（圖／CFP）

▲佘詩曼回應吳謹言被說演技爛一事。（圖／CFP）

隨後，針對網友對吳謹言的評價，佘詩曼也點出了關鍵，稱吳謹言可能只是缺乏了一些經驗的累積，「我也當過新人，演戲還是需要經驗的累積。」認為吳謹言還是很年輕，需要大家給點時間對方進步，過去兩人一起合作時，她也不時會與吳謹言一起交流演技心得。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

裘莉12歲女削平頭帥翻！　抽高「直逼169CM媽媽」

布魯克林出賣女友床照！　「裸上身互摟」畫面曝光

星二代機場喊「我有炸彈」揍保安！　被警戒後…直接獲釋

巨星兒現信義威秀！　撿到信用卡「貼心暖舉」網激讚：人也太好

虧6千萬也要賣！　奶茶妹急脫手千億夫送的「3.5億豪宅」

星二代被「木村拓哉壁咚！」　大神曝15年緣分：我認識她媽！

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

患躁鬱症曾三度尋短！　女星再求助「14歲兒失蹤3天」

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

Selina哭了！一聽「還相信愛情嗎？」猛灌酒　任爸自責：我害了妳

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩

張藝興認了「抗拒上《青春有你》」　3個月前發文秒刪內情曝光！

GAON史上最空虛領獎！「專輯三冠軍」Wanna One、EXO、BTS全缺席

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳謹言, 皓鑭傳, 佘詩曼, 延禧攻略

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」
  2. 吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」
  3. 睡過頭沒看奧斯卡！女神卡卡3小時後「得知入圍」激動爆哭
  4. 周揚青紅脣自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？
  5. 雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩
  6. 看見路人東西掉了　黃曉明緊盯3秒「直接走掉！」
  7. 雷／宋慧喬狠下心決定OO　朴寶劍心碎痛哭：為什麼OO我？
  8. 邵雨薇「人生唯一主動告白」遭打槍！越級打怪失敗：再也不敢跨出去
  9. 遭爆「害孫生丟主持棒」…酷炫：我們還是很好！　尾牙抱他大哭
  10. 命運數字！Wanna One出道1年半獲獎名單超長　總數正好101

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366