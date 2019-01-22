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虧6千萬也要賣！　奶茶妹急脫手千億夫送的「3.5億豪宅」

記者傅家妤／綜合報導

「奶茶妹妹」章澤天從網紅晉身京東集團CEO夫人，原本婚姻幸福美滿，老公劉強東2018年8月在美國遭指控性侵，經過3個月調查，全案以證據不足獲得不起訴，丈夫仍公開道歉信。事件發生屆滿4個月，夫妻互動持續受人矚目，22日就有消息爆出，她賣掉了老公送的價值台幣3.5億元的豪宅，虧了將近台幣6千萬元。

▲奶茶妹妹忍4個月，疑似表態老公劉強東性侵事件。（圖／翻攝自IG／章澤天）

▲奶茶妹妹賣掉劉強東送的豪宅。（圖／翻攝自IG／章澤天）

根據澳洲媒體《Domain media》報導，劉強東在2015年以章澤天的名義，買下了一棟位於澳洲雪梨的三層樓豪宅公寓，當時的價值約澳幣1620萬元（約台幣3.5億元），這是他在婚前半年買下的。據悉，當時計畫是用來當作兩人婚後的度假婚房。

沒想到時隔不到4年，近日有消息傳出，章澤天即便虧錢，也還是決定把該棟豪宅售出，買家就是酒店大亨《Iris Capital》的創辦人Ramy Arnaout及其妻子Nadia，以澳幣1350萬元（約台幣2.9億元）買下，章澤天在這次的交易中，損失了台幣6千萬元。

▲奶茶妹妹章澤天和劉強東聖誕節出遊。（圖／翻攝自章澤天Instagram）

▲劉強東在婚前買下了澳洲豪宅送給老婆。（圖／翻攝自IG／章澤天）

章澤天2015年嫁給大20歲的劉強東，婚後育一女，豈料男方2018年8月卻在美國爆出涉嫌性侵女大生，最後獲不起訴，但仍引發軒然大波，先前網路上還瘋傳一張疑似她在朋友圈抱怨的截圖，稱2018是「最喪的一年」，傳出她有意與老公離婚，雖然隨後她的父親已經出面闢謠：「沒有離婚這回事！」但問到女兒、女婿目前的相處狀況，他則表示不方便過多回答，如今再度爆出她虧錢脫手老公送的豪宅，婚變傳聞再度甚囂而上。

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奶茶妹妹, 章澤天, 劉強東

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