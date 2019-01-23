老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥給你買！」　他秒傳30萬收據請款

記者傅家妤／綜合報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）出道超過10年，仗義、豪爽個性讓他在演藝圈中累積了不少好友，與天王周杰倫、黑人、張杰等人，更是稱兄道弟的「鐵哥們」，近日他在IG上稱看上一條LV的圍巾，但還沒下定決心付錢，沒想到周杰倫就在底下霸氣留言：「哥買給你！」看到這句話，老蕭逗趣反應，讓一眾粉絲笑翻。

▲蕭敬騰買了奢侈品，向周杰倫請款。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、周杰倫）

前幾日因冷氣團報到，氣溫驟降，蕭敬騰在IG上曬出一段影片，只見他戴著墨鏡，脖子上圍著一條LV的藍白色的圍巾，正在自拍的他，上下左右、不同角度都拍了一遍，看起來非常喜愛該圍巾，一直捨不得拿掉，後來他在發文中表示：「我買了一條圍巾，好看嗎？」後來還Tag了該品牌的官方IG帳號，稱自己還沒付錢。

▲蕭敬騰圍著圍巾，各個角度都拍了一遍。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

看到蕭敬騰喜愛的模樣，好哥們周杰倫也瞬間在底下霸氣留言：「哥買給你！」看到大哥願意幫忙付款，老蕭隨即決定買單，還曬出戰利品，以及共30幾萬元的收據，立刻標記了3次周杰倫，向對方請款：「雖然弟弟能力也很OK，但絕不能辜負我尊敬的（周杰倫）大哥，大哥有你真好，來！請收件！」眼見對方沒有回應，他還調皮地再次@了對方8次：「哥！不要假裝沒看到這則喔，我現在很會@的！」連周杰倫也無語了。

▲蕭敬騰拍下收據向周杰倫請款。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

兩人一來一往的互動，瞬間逗樂一票粉絲，「有哥的弟弟像個寶」、「杰倫後悔留言了」，但也有不少人笑虧：「老蕭真的夠幼稚的了」、「哪有這麼調皮的弟弟」、「你不乖，杰倫哥不買了」，掀起不少熱議。

▲蕭敬騰發文。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

▼蕭敬騰戴圍巾影片。（影片／取自IG／蕭敬騰，如遭刪除請見諒。）