星二代被「木村拓哉壁咚！」　大神曝15年緣分：我認識她媽！

記者傅家妤／綜合報導

星二代竇靖童是天后王菲和歌手竇唯的女兒，憑藉著自身實力走紅樂壇，近來接下服裝廣告，與日本男神木村拓哉合作，兩人在地鐵上尬舞，還上演了一段「壁咚」情節，廣告片段曝光後，瞬間掀起一陣熱議，網友紛紛直呼兩人根本就是「神仙組合」。

▲竇靖童、木村拓哉合作拍攝廣告。（圖／翻攝自秒拍／《新浪娛樂》）

木村拓哉近來與竇靖童合作拍攝牛仔服裝廣告，只見兩人一身牛仔服飾，在地鐵上準備尬舞，竇靖童先是一臉酷跩地挑釁，木村拓哉邪魅一笑，兩人就在地鐵車廂上跳起舞來，期間木村拓哉還把竇靖童逼到牆角，還壁咚了對方，雖然只有短短一秒，但畫面還是讓網友激動不已，紛紛直呼「這畫面也太好看了吧」、「男神跟女神的女兒啊」，隨後「木村拓哉竇靖童 神仙組合」關鍵字還登上了微博熱搜，討論度非常高。

▲竇靖童、木村拓哉在地鐵車廂裡尬舞。（圖／翻攝自秒拍／《新浪娛樂》）

事實上，木村拓哉在2004年就曾與竇靖童的媽媽合作過電影《2046》，當時他也是在地鐵車廂內，看見了王菲所飾演的機器人，對對方一見鍾情。

▲木村拓哉分別在15年前後與王菲母女合作。（圖／翻攝自秒拍／《新浪娛樂》、《2046》劇照）

沒想到事隔15年後，木村拓哉再次與王菲的女兒合作，同樣也是在車廂內與竇靖童壁咚。對此，木村拓哉22日出席發布會時，也忍不住表示：「不可思議的關聯，我認識她媽媽。」而竇靖童也表示可以與木村拓哉合作，讓她既緊張又開心。

▼木村拓哉合作竇靖童影片。（翻攝自IG／竇靖童）