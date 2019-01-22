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患躁鬱症曾三度尋短！　女星再求助「14歲兒失蹤3天」

記者傅家妤／綜合報導

愛爾蘭女歌手西尼德奧康娜（Sinead O'Connor）以一首《Nothing Compares 2 U》聞名，但多年來深受躁鬱症所苦，精神狀況不穩定，曾數度自殺未遂。她近日再度在社群網站上發文求助，稱14歲兒已經失蹤三天，要求大家幫忙找人，掀起不少關注。

▲西尼德奧康娜爆「童年遭媽媽性虐待」。（圖／翻攝自西尼德奧康娜臉書、達志影像／美聯社）

▲西尼德奧康娜在社群網站上發文，請大家幫忙找兒子。（圖／翻攝自西尼德奧康娜臉書、達志影像／美聯社）

西尼德奧康娜21日在推特上分享一張兒子的近照，要大家幫忙尋人，「我親愛的14歲兒子不見了，至今已經失蹤了超過2天。」她稱最後一次看見兒子是於18日晚間，對方從柏林家中外出後，就一直沒有回來，希望大家如果讓兒子借住，或看見對方的話，一定要聯絡自己。

在發動網路的尋人隔天，西尼德奧康娜隨即在社群網站上報喜，稱已經尋回兒子，對方目前也很安全，她也非常感謝大家的幫忙。

▲西尼德奧康娜爆「童年遭媽媽性虐待」。（圖／翻攝自西尼德奧康娜臉書、達志影像／美聯社）

▲西尼德奧康娜發文。（圖／翻攝自推特／Shuhada Sadaqat）

52歲的西尼德奧康娜過去有過4段婚姻，育有4名子女，過去她曾有過好幾次因為家庭問題企圖尋短，2015年12月在臉書預告吞藥自殺，被緊急趕到飯店的警察救回一命，這是她第二次傳出自殺消息；2016年5月又突然離家出走，因此親友深怕她想不開尋短，連忙報警到處找人，直到24小時後才被平安尋回。直到去年10月她宣布改信奉伊斯蘭教，並改名為「Shuhada Sadaqat」，靠著宗教信仰的幫助，她的精神狀況也有所好轉，這才讓粉絲安心不少。

▲西尼德奧康娜爆「童年遭媽媽性虐待」。（圖／翻攝自西尼德奧康娜臉書、達志影像／美聯社）

▲西尼德奧康娜兒子目前已經確認人是安全的。（圖／翻攝自推特／Shuhada Sadaqat）

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西尼德奧康娜, Sinead O'Connor

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