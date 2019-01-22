星二代機場喊「我有炸彈」揍保安！　被警戒後…直接獲釋

記者傅家妤／綜合報導

知名歌手萊諾李奇（Lionel Richie）兒子19日在倫敦希斯洛機場機場大鬧一場，他因某些原因，登機要求被拒絕，疑因惱羞成怒稱自己行李當中「有炸彈」，還動手揍了前來制止他的保安人員，在警方查證後，發現他行李並沒有炸彈，將他逮捕後警戒一番就直接放人。

▲萊諾李奇24歲兒因登機被拒，大鬧倫敦希斯洛機場。（圖／翻攝自IG／Miles Brockman Richie）

24歲星二代邁爾斯（Miles Brockman Richie）是歌手萊諾李奇的兒子，同時也是一名模特兒。據《TMZ》報導，目擊人士稱邁爾斯在被拒絕登機後，稱自己行李當中藏有炸彈，稱如果地勤人員不放行，他將會當場將炸彈引爆。





▲邁爾斯不僅聲稱自己行李裡有炸彈，還打了機場保安人員。（圖／翻攝自IG／Miles Brockman Richie）

隨後機場保安人員前來制止，邁爾斯與對方發生肢體推撞，隨後還出手揍了保安人員一拳。警方趕到後，將他逮捕歸案。隨後，倫敦警方發言人證實，的確在19日逮捕了一名24歲的男性，經過查證後，對方並沒有如自己所說，身上藏有炸彈，因此在警戒了一番後，直接釋放該男子。對於兒子大鬧機場一事，萊諾李奇方面並未做出任何回應。

▲萊諾李奇與兒子感情非常好，但並未對兒子遭逮捕一事作出回應。（圖／翻攝自IG／Miles Brockman Richie）