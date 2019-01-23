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布魯克林出賣女友床照！　「裸上身互摟」畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近來與新女友哈娜克羅斯哈娜克羅斯（Hana Cross）越愛越高調，不僅大方在媒體面前放閃，近日他還直接在IG限時動態上，曬出兩人床照，只見他裸上半身地摟著對方自拍。

▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／CFP）

▲布魯克林先前剛帶著哈娜出席於爸媽一起出席活動。（圖／CFP）

布魯克林與哈娜近來沉浸在熱戀的氛圍中，兩人幾乎天天都膩在一起，他先前還大方在IG上認愛，曬出2人身穿情侶服的合照，並在發文中附上一個愛心，確立二人情侶關係，這是他在繼超殺女之後，首位出現在他社群網站上的女友，足見兩人的感情之深。

▲▼布魯克林。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

▲布魯克林IG官宣，確立與哈娜的情侶關係。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

近日，布魯克林在IG限時動態上曬出2人床照，畫面中只見他裸著上半身，躺在床上摟著看似熟睡的哈娜，對著鏡頭露出幸福笑容，還在女友臉旁放上一個愛心，非常甜蜜。布魯克林自與超殺女分手後，身邊女伴一直在變換，也不止一次被拍到與不同的女伴當眾接吻，在哈娜之前，他的緋聞對象包括Lexy Panterra、Alex Lee Aillon和Abi Manzoni等，如今終於情定哈娜，大家也為兩人感到開心不已。

▲▼布魯克林。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

▲布魯克林曬2人床照。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

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