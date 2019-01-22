裘莉12歲女削平頭帥翻！　抽高「直逼169CM媽媽」

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）共有6位子女，依照年齡排序的前3位是領養而來，之後的3個小孩則是與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）所生，其中親生大女兒夏蘿（Shiloh Nouvel Jolie-Pitt）從小偏好中性打扮，近日被拍到理了小平頭，而且年僅12歲的她突然抽高，幾乎直逼169公分媽媽了。

▲夏蘿2017年陪著媽媽現身時，身高僅到了媽媽的肩膀。（圖／CFP）

12歲的夏蘿2017年被媒體拍到與媽媽一同現身時，雖然依舊留著男孩頭，站在媽媽身邊，僅到了對方的肩膀，沒想到時隔一年，她2018年底再次被拍到時，理成小平頭的夏蘿，已經抽高到了媽媽的額頭之上，幾乎已經快要超越169公分的裘莉，身穿黑色運動帽T的她，遺傳了媽媽的好身材，四肢修長，五官則完全復刻爸爸布萊德彼特，根本集結了父母的好基因，非常帥氣。

▲夏蘿2018年底再次被拍到時，已經長高到幾乎超越媽媽。（圖／CFP）

其實，除了夏蘿以外，裘莉領養的越南籍二兒子帕克斯（Pax Jolie Pitt）近來也被拍到暴風抽高，據外媒報導，15歲的他身高已經長到了170公分，早已超越媽媽裘莉，近日他陪伴裘莉逛街的畫面曝光，只見身穿球鞋的他，站在穿這高跟長靴的裘莉身邊，母子倆幾乎同高，雙手插在口袋裡，也非常具有明星的架勢。

▲安潔莉娜裘莉養子帕克斯近日被拍到陪著媽媽逛街，身高已經超越裘莉。（圖／CFP、達志影像）



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