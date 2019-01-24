正妹網紅自爆縫雙眼皮！　曝手術前後「對比照」網驚：以前比較正

記者劉宜庭／綜合報導

正妹網紅米砂Misa自稱是「老濕姬」，作風大膽的她，常在社群網站分享大尺度辣照，沒想到日前坦承動刀，縫了雙眼皮，近來更大方曬出手術前後對比照，在網路上引發一陣熱議。

▲米砂外型甜美、作風大膽，常曬出一系列辣照。（圖／翻攝自米砂Misa的IG）



米砂坦言，其實自己原本就有些內雙，只是每次拍攝影片時，還是會貼雙眼皮貼，「最後終於受不了了啊啊啊啊，決定去縫雙眼皮。」他強調，並非「割」而是「縫」雙眼皮，經過約一個月的恢復期，完全退腫後，她本身也非常滿意術後成果。

「總之終於有我最嚮往的歐美眼皮了，終於可以瘋狂的用眼影了，爽啦哈哈哈哈。」米砂發文同時，也不忘曬出手術前後的對比照，雙眼皮變得更加深邃，五官看起來也更顯立體。

▲米砂縫雙眼皮前後對比照。（圖／翻攝自米砂Misa的IG）

然而，或許是一時間還看不習慣，不少網友紛紛留言表示，「之前比較好看」、「覺得以前比較正」、「我覺得手術前比較好看欸」，也有粉絲力挺表示，「可是我覺得都很美」、「很自然，一樣也是美人」、「不管以前還是現在，都是我們的老司機」。對此，米砂則留言回說，「老樣子，誰說之前比較好看我就縫你馬眼皮。」意外掀起熱烈討論。