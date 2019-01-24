ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

花45元翻譯Sunnee「一句泰語」　結果出爐…粉絲看傻眼：就這樣？

記者劉宜庭／綜合報導

Sunnee（楊芸晴）在《創造101》中以第8名出道，正式成為「火箭少女101」一員，除了有突出的舞台魅力，一頭俐落短髮更是擄獲大票粉絲，本身是混血兒的她，中文和泰文都是母語，甚至台語也通，近來用泰語在IG發文，有粉絲花錢請人翻譯，沒想到換來的卻是崩潰結果，笑翻眾人。

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自Sunnee的IG）

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自Sunnee的IG）

▲Sunnee從《創造101》出道，成為「火箭少女101」一員。（圖／翻攝自Sunnee的IG）

近來有粉絲看見Sunnee發佈的泰語動態，因為想知道一句泰文的意義，特地花了人民幣10元（約台幣45元）請店家幫忙翻譯，沒想到翻譯後的結果，僅有短短一句：「nee_kewalin（Sunnee的IG帳號）剛上傳的照片。」

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自微博）

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自微博）

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲花錢請人翻譯Sunnee泰語動態，結果超傻眼。（圖／翻攝自微博）

該名粉絲一開始還反應不過來，傻問：「就沒了？」店家反問，「不是只有一句話嗎？」粉絲才無奈回說，「嗯呢，她就說了這個？？行吧…。」一連串經歷笑翻眾人，加上Sunnee近來才在團綜《橫衝直撞20歲》施展殺價技能，讓不少網友笑虧，「Sunnee聽了都要生氣。」這句話也隨之登上微博熱搜榜。

此外，粉絲花錢翻譯的那句話，其實並非Sunnee發文內容，該句話應是某名泰國粉絲APP跳出的通知而已。然而，Sunnee本人聽聞此事後，不但沒有生氣，反而透過微博發文笑說，「不好意思，我笑了。」逗趣反應再度笑翻眾人，意外引發討論。

▲花45元翻譯Sunnee一句泰語　「結果出爐」粉絲看傻眼：就這樣？。（圖／翻攝自Sunnee微博）

▲Sunnee反應再度笑翻眾人。（圖／翻攝自Sunnee微博）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

推薦閱讀

成語蕎「胸前一條線」超兇！　外套一滑落…正面照讓網友暴動了

女主播挺4個月孕肚搭捷運「沒人讓座」　心寒：台灣教育出問題

小嫻接回及胸長髮！　「對比照曝光」秒變回女神樣

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋

阿喜出道7年突自曝「結婚生子」內幕！　合照小男孩真實身分曝光

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

小賈斯汀婚禮嘉賓名單外流！　一字排開「全是大咖」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Sunnee, 楊芸晴, 創造101, 火箭少女101, 火箭少女

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 4歲小花幫爸綁頭髮　「成果出爐」鄧超大崩潰：求您放過我吧
  2. 《寒單》高雄狂炸！底下驚喜捕捉「網路爆紅女神」
  3. 「戰狼」吳京春運列車搶無票　自備小凳子坐過道
  4. Prada助理躍升女主角！梅莉史翠普認證：合作過最棒的年輕女星
  5. 邱昊奇試鏡50次沒人要　痛揭片場被摔劇本「空有外表」
  6. 花45元翻譯Sunnee「一句泰語」　結果出爐…粉絲看傻眼：就這樣？
  7. 彭浩翔《恭喜八婆》預告笑爆！《低俗喜劇》爆炸糖趴地「掉出北半球」
  8. 馮偉衷「已受訓7次」仍被輾斃！　軍方曝光「奪命關鍵原因」
  9. BT21太夯！防彈經紀公司挖角「RYAN作者」　收回大餅自己賺
  10. 專訪／《狼王子》PTT負評血洗　林心如背後「一句話」感動張軒睿

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366