花45元翻譯Sunnee「一句泰語」　結果出爐…粉絲看傻眼：就這樣？

記者劉宜庭／綜合報導

Sunnee（楊芸晴）在《創造101》中以第8名出道，正式成為「火箭少女101」一員，除了有突出的舞台魅力，一頭俐落短髮更是擄獲大票粉絲，本身是混血兒的她，中文和泰文都是母語，甚至台語也通，近來用泰語在IG發文，有粉絲花錢請人翻譯，沒想到換來的卻是崩潰結果，笑翻眾人。

▲Sunnee從《創造101》出道，成為「火箭少女101」一員。（圖／翻攝自Sunnee的IG）



近來有粉絲看見Sunnee發佈的泰語動態，因為想知道一句泰文的意義，特地花了人民幣10元（約台幣45元）請店家幫忙翻譯，沒想到翻譯後的結果，僅有短短一句：「nee_kewalin（Sunnee的IG帳號）剛上傳的照片。」

▲粉絲花錢請人翻譯Sunnee泰語動態，結果超傻眼。（圖／翻攝自微博）

該名粉絲一開始還反應不過來，傻問：「就沒了？」店家反問，「不是只有一句話嗎？」粉絲才無奈回說，「嗯呢，她就說了這個？？行吧…。」一連串經歷笑翻眾人，加上Sunnee近來才在團綜《橫衝直撞20歲》施展殺價技能，讓不少網友笑虧，「Sunnee聽了都要生氣。」這句話也隨之登上微博熱搜榜。

此外，粉絲花錢翻譯的那句話，其實並非Sunnee發文內容，該句話應是某名泰國粉絲APP跳出的通知而已。然而，Sunnee本人聽聞此事後，不但沒有生氣，反而透過微博發文笑說，「不好意思，我笑了。」逗趣反應再度笑翻眾人，意外引發討論。

▲Sunnee反應再度笑翻眾人。（圖／翻攝自Sunnee微博）