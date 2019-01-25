孫安佐暴風進食10分鐘「T恤字體變形」　一掀衣…腹肌消失了！

記者劉宜庭／綜合報導

18歲孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，藉著健身、動漫等題材下手，吸引了許多粉絲觀看，短短就幾個月就成為網路紅人。近來，他再度釋出新影片，這次竟是挑戰和網紅大胃王丁丁PK，結果讓苦練許久的腹肌瞬間「消失」，意外引發討論。

▲孫安佐近來積極經營Youtube網路社群。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



孫安佐在挑戰大胃王之前，特地跑到健身房訓練，猛做雙槓撐體、滑輪下壓、坐姿啞鈴等，藉此提升自己的食慾。結束訓練後，經過大約3個小時，孫安佐就坦言餓到不行，「我現在是真的有夠餓，非常極端的狀況。」最後更忍不住向天空大喊：「我餓啊！好餓！！」

▲孫安佐挑戰大胃王前，進行一系列訓練。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

終於到了挑戰大胃王的時間，要在10分鐘之內吃完10個沙威瑪，雖然最後孫安佐只吃了6個，慘敗給丁丁，但吃完後整個肚子明顯凸起，就連T恤上頭的字也變形，對著鏡頭自嘲：「我現在已經沒腹肌了。」最後，他也不忘向丁丁再度下戰帖，「因為我這樣很不服氣，你知道嗎，可能以後來比健身好不好，我要來個雪恥。」

▲孫安佐暴風進食後「腹肌消失了」。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）