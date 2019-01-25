酸「雙手空空」討合照＝厚臉皮　她列探班SOP全是高檔食物…網罵翻

記者劉宜庭／綜合報導

台北國際電玩展於今（1/25）日進入第二天，也是玩家日第一天的開幕，首日即湧進大量人潮，不少粉絲也藉此機會，送上美食探班心儀的女神。然而，一名網紅展場主持人兼Show Girl發文批評，酸「雙手空空去討合照」的人是厚臉皮的表現，還列下推薦送禮選項，一番言論一出，立刻在網上掀起罵聲，引發爭議。

▲ 台北電玩展25日正式登場，會場外頭湧現大批玩家排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝）

該名女網紅24日在臉書發文，暗指電玩展宛如一年一度的「供品大會」，且探班需有基本常識和sense，她表示，如果粉絲仍堅持雙手空空去討合照，「我只能說你勇氣可嘉，這麼厚的臉皮千萬不要浪費，過年圍爐的時候可以讓媽媽把熱湯放在你臉上，不需要花錢買隔熱墊了。」

接著，網紅還不忘列下「教戰守則」，前一年她耳聞，有粉絲直接送上整份高檔牛排到展場，「立馬傳開讓你的女神變成大家的女神。」她也建議，如果口袋不夠深，鼎泰豐、添好運或各種補湯，以及「包裝精美」的甜點或水果，都是不錯的選擇，不過她表示，「但你家巷口的乾麵或鍋貼飯糰就不用了。」

▲女網紅列出探班SOP在網路上掀起爭議。（圖／翻攝自臉書）

網紅接著提醒，盡量避免帶手搖杯或咖啡，原因是一個人一天最多只能喝下一杯，「多了的都是進工作人員或是工讀生的肚子裡，你的心意可別浪費了。」文中，她也舉出自身例子提到，「至於大賣場買的餅乾糖果巧克力就請各位自留，或是生日的時候再帶去學校公司請同學和同事吃，我就真的收過一把糖果拜託不要鬧了。」

一番言論一出，立刻在網路上掀起正反兩面說法熱議，部分人認為文章雖然直接但卻中肯，然而也在PTT、臉書等社群網站掀起罵聲，面對有網友批評，「實在覺得粉絲有特地來看自己就是心意了，沒必要說啥人家不帶禮物就是厚臉皮。」該名網紅則回應，「你有你喜歡的模樣，我有我喜歡的方式，有沒有必要自己歡喜就好，你的意見自留即可。」

▲女網紅全文。（圖／翻攝自臉書）



▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）