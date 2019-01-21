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答謝克拉「熱狗的恩情」　IZ*ONE粉絲動員幫SEVENTEEN刷音源

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團SEVENTEEN擁有超強的音樂和舞台實力，圈粉無數的他們也有著「自給自足的偶像」稱號。SEVENTEEN在21日推出新作，主打歌《HOME》也迅速衝上音源榜單。由於SEVENTEEN的粉絲在日前偶像運動會把熱狗分給IZ*ONE成員吃，讓IZ*ONE粉絲全都自主上線替SEVENTEEN衝榜單，成為粉絲圈溫馨的小插曲。

▲▼SEVENTEEN。（圖／翻攝自官網）

▲SEVENTEEN推出新歌。（圖／翻攝自官網）

「偶像明星運動會」本月7日錄製，為了應付長時間的拍攝時間，各家偶像體貼地為粉絲準備食物，其中，SEVENTEEN所準備的熱狗應援，竟引起IZ*ONE宮脇咲良（小櫻花）的注意，她直直盯著粉絲手上的熱狗看，最後粉絲禁不住她的可愛的眼神，把熱狗遞給她咬一口，爆笑互動引起熱議。

▲▼ 盯著粉絲的熱狗⋯宮脇咲良奶音：可以吃一口嗎？　10萬人融化了（圖／翻攝自itskyeomday、wildxgolden、hanachannluv推特）

▲宮脇咲良盯著SEVENTEEN粉絲的熱狗，最後咬了一口。（圖／翻攝自推特）

據現場粉絲敘述，SEVENTEEN工作人員後來發現宮脇咲良想吃熱狗，遞了幾條完整的熱狗過去，她也熱情地與IZ*ONE包括崔叡娜和姜惠元等成員一起共食熱狗。宮脇咲良似乎不知道食物應援是給粉絲吃的，她還舉手點餐表示想喝可樂，全程被坐在對面的觀眾拍下來，成為場上最萌的點餐客人。

▲▼ 盯著粉絲的熱狗⋯宮脇咲良奶音：可以吃一口嗎？　10萬人融化了（圖／翻攝自itskyeomday、wildxgolden、hanachannluv推特）

▲IZ*ONE成員在偶像運動會吃了SEVENTEEN為粉絲準備的熱狗。（圖／翻攝自推特）

IZ*ONE的粉絲為了答謝「熱狗的恩情」，在SEVENTEEN新歌曲上線這天，全都加入的刷音源的行列，紛紛在推特曬出購買音源的認證照寫道：「這是買熱狗的錢，SEVENTEEN的歌很好聽！」、「等等給我們的熱狗，這是作為對SEVENTEEN和克拉們的答謝。」兩團粉絲間的溫暖互動也成為網路熱議話題。

▲▼IZ*ONE的粉絲感謝SEVENTEEN粉絲的熱狗恩情，上線幫忙刷音源。（圖／翻攝自推特）

▲IZ*ONE的粉絲感謝SEVENTEEN粉絲的熱狗恩情，上線幫忙刷音源。（圖／翻攝自推特）

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IZ*ONE, 宮脇咲良, SEVENTEEN

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