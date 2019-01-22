B1A4三人體活動才2個月！　大哥CNU低調入伍「會健康的回來」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團B1A4出道於2011年，一開始就以帥氣外貌和獨特的團名來源獲得矚目，接著成員們分別攻陷藝能、創作、演技和唱功領域，成為名符其實的「全能偶像」，團體成軍7年，振永、Baro卻在6月退出經紀公司，剩下的三人中，大哥CNU也正式在22日入伍。

▲B1A4大哥CNU（中）入伍，上傳親筆信和粉絲告別。（圖／翻攝自IG）

B1A4確定將以CNU、燦多、孔燦三人體制活動，不過27歲的大哥CNU已在22日低調入伍。經紀公司表示，CNU希望低調入伍，因此沒有另行通知入伍地點和時間。而他也在入伍前一天，公開了手寫信給粉絲。

▲B1A4大哥CNU（中）入伍，上傳親筆信和粉絲告別。（圖／翻攝自IG）

CNU在給粉絲的信中寫道：「出道的日子就像昨天一樣，8年很快的就過去了。從20歲出頭的年紀，不知不覺也到了30歲。」除了感謝粉絲這麼多年的支持外，他也表示：「我想大家應該都知道我寫信的原因，我要入伍了。很抱歉突然傳達服兵役的消息，但是請期待更加有男人氣概、英姿颯爽的申東佑。」

▲B1A4出道8年，原先是五人團體。（圖／資料照）

CNU也承諾，會身體健康的回來，「和弟弟們一起為BANA做很多幸福的事情！」粉絲也紛紛表示，會在這邊等待三人退伍。B1A4在團體成軍7年時，振永、Baro卻在6月退出經紀公司，經過5個月的努力協調，仍未來確定以3人組繼續活動，令歌迷不捨。