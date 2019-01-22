粉絲看演唱會太嗨！手機噴到護欄內　BTS柾國「箭步衝上前」幫撿

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）日前赴新加坡舉辦演唱會，也是他們睽違四年到當地開唱，吸引45000名粉絲到場狂歡。演出時，一名粉絲因為太興奮手機掉到護欄內，成員柾國看到後竟親自去幫她撿起來，成為當晚眾人最羨慕的對象。

▲BTS柾國在演唱會上幫粉絲撿手機。（圖／翻攝自推特）

柾國在演唱會尾聲時，跑到舞台四面八方與歌迷道別，甚至走下舞台向粉絲揮手道謝。此時正好有一位迷妹的手機，不小心掉落在欄杆另一側，柾國剛好看到後，親自走向前撿起來還給她。影片曝光後，讓許多歌迷都羨慕的說：「這是被加持過的手機。」

▲BTS柾國在演唱會上幫粉絲撿手機。（圖／翻攝自推特）

該名粉絲也在推特公開影片，原來她當時手機正在錄影，因此柾國撿起來的這一刻也全被記錄下來，被稱作是「當晚最幸運A.R.M.Y」。此外，當天演出時，由於地板濕滑導致成員JIMIN不慎滑跤，V和柾國在歌曲結束後立刻拿著毛巾擦拭地板，行為被稱讚是小天使。

▼幸運粉絲拍下柾國幫她撿手機的一刻。

