粉絲看演唱會太嗨！手機噴到護欄內　BTS柾國「箭步衝上前」幫撿

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)日前赴新加坡舉辦演唱會,也是他們睽違四年到當地開唱,吸引45000名粉絲到場狂歡。演出時,一名粉絲因為太興奮手機掉到護欄內,成員柾國看到後竟親自去幫她撿起來,成為當晚眾人最羨慕的對象。

▲BTS柾國在演唱會上幫粉絲撿手機。(圖/翻攝自推特)

柾國在演唱會尾聲時,跑到舞台四面八方與歌迷道別,甚至走下舞台向粉絲揮手道謝。此時正好有一位迷妹的手機,不小心掉落在欄杆另一側,柾國剛好看到後,親自走向前撿起來還給她。影片曝光後,讓許多歌迷都羨慕的說:「這是被加持過的手機。」

▲BTS柾國在演唱會上幫粉絲撿手機。(圖/翻攝自推特)

該名粉絲也在推特公開影片,原來她當時手機正在錄影,因此柾國撿起來的這一刻也全被記錄下來,被稱作是「當晚最幸運A.R.M.Y」。此外,當天演出時,由於地板濕滑導致成員JIMIN不慎滑跤,V和柾國在歌曲結束後立刻拿著毛巾擦拭地板,行為被稱讚是小天使。

▼幸運粉絲拍下柾國幫她撿手機的一刻。



