MAMAMOO華莎確定2月SOLO出道　「吃播女神」曖昧Loco助攻人氣

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團「吞CD女團」MAMAMOO以驚人歌唱實力闖出名聲，她們不只在舞台上魅力十足，私下開朗個性以及和粉絲的有趣互動也相當受到人喜愛。MAMAMOO也再度推出SOLO成員，正是在綜藝節目上也相當活躍的華莎。

▲MAMAMOO華莎將成為第一個SOLO的成員。（圖／翻攝自YouTube）

MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人及華莎組成，4人皆有著出眾的歌喉，以現場完美的演唱闖出名聲，音源表現更是稱霸排行榜。其中華莎在去年接連在綜藝節目《我獨自生活中》以及《鍵盤上的鬣狗》受到關注。

▲MAMAMOO華莎去年在綜藝節目表現亮眼。（圖／翻攝自YouTube）

華莎在《我獨自生活中》吃烤腸吃得香噴噴，讓全韓國掀起一陣烤腸店大排長龍的「華莎效應」，她更因此得到「烤腸女神」、「吃播女神」的稱號。此外，在綜藝節目《鍵盤上的鬣狗》與嘻哈歌手Loco的互動更被稱作「音樂人版我結」，合作曲也攻佔音源版。

▲MAMAMOO華莎與嘻哈歌手Loco的合作激發出不少火花。（圖／翻攝自YouTube）

華莎在去年大放異彩，所屬經紀公司RBW娛樂也透露：「華莎正在以2月發售SOLO專輯的目標做準備，具體發售時間和專輯的形式還沒有確定。」證實她將SOLO的消息，這也是華莎在2014年透過MAMAMOO出道後，首次以SOLO專輯的身分出道。

▲MAMAMOO華莎將成為第一個SOLO的成員。（圖／翻攝自YouTube）