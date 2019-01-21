推薦「愛用衣物柔軟精」半夜賣到缺貨　BTS柾國傻眼：我還沒囤貨

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團防彈少年團（BTS）在全世界都擁有高人氣，所拿、所用的東西也都會造成搶購熱潮。隊中的「洗衣擔當」柾國20日晚間在官咖推薦自己愛用的衣物柔軟精，怎知才不過一個晚上，21日上午該款柔軟精就賣到缺貨，讓他都忍不住在推特開玩笑抱怨，自己根本來不及囤貨。

▲防彈少年團成員柾國在聊天室推薦衣物柔軟精，結果一個晚上就賣到缺貨。（圖／翻攝自推特）

柾國是隊中公認「最會洗衣服」的成員，就連到海外拍攝外景節目，也都包辦了全團的洗衣工作。他20日晚間在官咖聊天室，透露自己愛用的衣物柔軟精品牌和香味，原本是超市和網路上都能買到的平價款，不過才短短一個晚上，各通路都賣到缺貨，被粉絲笑稱是「柔軟精之亂」。

▲防彈少年團成員柾國在聊天室推薦衣物柔軟精，結果一個晚上就賣到缺貨。（圖／翻攝自推特）

對於粉絲們的驚人消費力，柾國也半開玩笑的在推特表示：「A.R.M.Y們⋯我的衣物柔軟精已經快用完了，必須要再買才行的說⋯可是都賣光了！」還標籤「#阿米了不起」，也因此上了韓媒新聞，甚至因為其經濟效應登上金融版面，被粉絲笑說：「下次要推薦東西前，自己也先囤貨才行。」、「我願意把我的訂單退掉讓給柾國買。」

▲柾國推薦的柔軟精已經賣到缺貨。（圖／翻攝自推特）