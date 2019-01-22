劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆

記者蕭采薇／綜合報導

南韓綜藝天王劉在錫雖然現在已經有「國民MC」的地位，但過去也曾受到經紀公司的不合理對待。近來他終於結束與前公司8年的訴訟，拿回應得的6億907萬韓元（約台幣1680萬元）。其實這對劉在錫只是4個月的薪水，但他堅持討回的原因，卻也讓眾人非常感動。

▲劉在錫被前經紀公司欠薪8年。（圖／資料照）



劉在錫2005年與經紀公司STORM ENF簽約，但公司在2010年遭遇瓶頸，於是將應發給所屬藝人的演出酬勞全部轉給了債券公司。同樣受害的還有劉在錫當時的同門藝人金勇萬，被拖欠9678萬韓元（約267萬台幣）。

STORM ENF在2010年破產，但債權人眾多，結算相當不易，於是就把該支付給劉在錫和金勇萬的酬勞抵押給了法院。劉在錫和金勇萬曾告STROM ENF獲得勝訴，但卻前公司以「擁有抵押金權力的全部債權人為對象的確定判決」為由拒絕支付。

▲劉在錫被前經紀公司欠薪8年。（圖／資料照）

經過8年的長時間訴訟，劉在錫和金勇萬終於在22日確定可以拿回這筆被拖欠了8年的演出費。不過以劉在錫的身價，這筆金額只是4個月的薪水，但他堅持討回的原因，在於「希望藉此機會作為案例，讓後輩知道即使公司倒閉，還是有機會可以拿回應有的權利和報酬。」如此正直的性格，也讓網友讚道：「不愧是國民MC！」